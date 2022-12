"Israël est 30 % plus cher que les pays de l'OCDE à cause des réglementations du gouvernement" (Rami Levy)

Le propriétaire de la chaîne de supermarchés appelle les autorités à supprimer les nombreuses taxes qui pèsent sur les produites

Rami Levy, le propriétaire d'une chaîne de supermarchés à prix réduits qui porte son nom, a estimé mercredi que c'est la réglementation excessive du gouvernement qui est la principale cause du coût élevé de la vie en Israël. Dans une interview accordée à Ynet, le magnat a affirmé que l'intervention immodérée du gouvernement est la raison pour laquelle les prix des biens de consommation de base en Israël sont jusqu'à 30 % plus chers que dans les autres pays membres de l'OCDE. Ce serait aussi, selon lui, la raison pour laquelle les prix ont augmenté rapidement au cours de l'année dernière.

"Il y a des droits de douane et des taxes qui ne devraient pas exister. Une fois qu'ils les auront supprimés, cela créera une plus grande concurrence et permettra une importation plus libre", a affirmé Rami Levy. "Les prix chuteront brusquement parce que l'économie sera libre. Au bout du compte, les prix ici sont 30 % plus élevés que dans les autres pays de l'OCDE, et tout cela parce que l'État nous accable de réglementations et de taxes", a-t-il martelé. Ces derniers mois, presque tous les grands fabricants et importateurs de produits alimentaires en Israël ont annoncé de plus en plus fréquemment des augmentations de prix pour les détaillants, des hausses qui se répercutent finalement sur les consommateurs israéliens.

"Nous ne nous battons avec personne, nous veillons simplement à donner à nos clients les prix les moins chers. Nous n'avons augmenté le prix d'aucun produit", a assuré Rami Levy. Le propriétaire Levy a également attribué la responsabilité de la baisse de la marge brute de son entreprise à la série de remises qu'il a offertes aux clients pendant les fêtes juives du mois de septembre.

Nati Shohat/Flash90 Un client devant le rayon des produits laitiers dans un supermarché Rami Levy

"Il est vrai que pendant les fêtes, nous avons proposé beaucoup d'offres et de remises, et c'est pourquoi notre marge brute a baissé. Nous sommes les seuls qui ont vu leur marge brute diminuer parce que nous avons baissé les prix. Mais si c'est ce qu'il faut pour renforcer les bases de mon entreprise, c'est-à-dire les clients, alors qu'il en soit ainsi", a-t-il affirmé.