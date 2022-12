La Banque d'Israël donne son feu vert pour la création d'une nouvelle banque

"Bank Esh Israel" devrait commencer à opérer d'ici un an et demi

Le gouverneur de la Banque d'Israël et le superviseur des banques ont annoncé dimanche qu'une nouvelle banque - "Bank Esh Israel" - sera établie en Israël après avoir reçu toutes les approbations. Derrière la banque se tiennent les entrepreneurs Yuval Aloni, Nir Tsuk, Alex Liberant et Alon Shein. Le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, a accordé aux représentants des entrepreneurs une licence conditionnelle pour créer une banque et des permis pour la contrôler. En outre, le gouverneur a accordé un permis de détention bancaire au professeur Shmuel Hauser, qui devrait occuper le poste de président de la nouvelle banque.

"Nous sommes ravis de recevoir cette licence. Nous avons un long chemin à parcourir. Le caractère unique de notre banque réside dans la synergie entre la technologie et la banque", a déclaré M. Hauser. "Il s'agit d'une technologie israélienne révolutionnaire, qui permet une efficacité opérationnelle extraordinaire qui sera répercutée directement sur les clients. Cela se traduira par des taux d'intérêt attractifs, des services gratuits, sans frais d'abonnement, et sans condition préalable", a-t-il ajouté. De son côté, Amir Yaron a estimé que la création d'une nouvelle banque en Israël "constitue une marque de confiance dans l'économie israélienne, le système bancaire et sa supervision."

Bank of Israel spokesperson L'équipe de direction de la "Bank Esh Israël" avec le gouverneur de la Banque d'Israël, Amir Yaron (3e à gauche), et le président du conseil d'administration de la "Bank Esh", Shmuel Hauser (4e à gauche).

La réception des permis de contrôle et de l'agrément bancaire conditionnel permettra aux entrepreneurs d'aller de l'avant et d'achever les préparatifs requis pour le démarrage des opérations de la banque, notamment l'achèvement des phases de développement et de test de la nouvelle technologie, l'achèvement du recrutement de l'équipe de direction et de la main-d'œuvre supplémentaire nécessaire à la création de la banque, l'élaboration des politiques, des procédures et des processus dans ses principaux domaines d'activité. La période de fondation de la banque devrait durer environ un an et demi.

"Bank Esh Israel" est la deuxième nouvelle banque approuvée ces dernières années après la création en janvier de la banque entièrement numérique One Zero (anciennement First Digital Bank). One Zero était la première banque israélienne créée depuis plus de 40 ans. Le groupe Bank Leumi a été créé en 1902, le groupe Hapaolim en 1921, le groupe Mizrahi-Tefahot Bank en 1923, le groupe Discount Bank en 1935 et le groupe First International Bank en 1975.