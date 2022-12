La chaîne de restauration Pret A Manger arrive en Israël

L'exploitation des restaurants sera assurée par la chaîne israélienne de prêt-à-porter Fox et le groupe de restauration Yarzin Sella

La chaîne britannique de cafés et de sandwichs "Pret A Manger" va faire son entrée sur le marché israélien, et prévoit d'ouvrir pas mois de 40 restaurants dans le pays au cours de la prochaine décennie. La société a conclu un accord non contraignant avec la chaîne israélienne de prêt-à-porter Fox-Wizel Ltd., et l'opérateur du groupe de restauration Yarzin Sella, pour établir et exploiter des restaurants en Israël. La franchise de 10 ans est conditionnée par l'ouverture d'au moins 40 succursales "Pret A Manger" au cours de la prochaine décennie.

Selon l'accord initial, les partenaires de la franchise ont la possibilité de prolonger l'accord de 10 années supplémentaires, sous réserve de remplir certaines conditions et étapes. Dans le cadre de l'accord de franchise, Fox et Sella verseront à "Pret A Manger" un taux mensuel sur le total des ventes nettes. L'accord devrait être signé au cours du premier trimestre de 2023.

JUSTIN TALLIS / AFP Un restaurant Pret A Manger à Londres, le 17 mars 2020

"Pret A Manger", qui sert du café bio et des aliments frais préparés sur place à emporter, compte plus de 600 succursales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et emploie plus de 13 000 personnes dans le monde. Détenue par le groupe d'investissement JAB, la chaîne a récemment pénétré de nouveaux marchés géographiques, dont l'Irlande, dans le but de doubler la taille de son entreprise en cinq ans. Fondée en 1986 à Londres, Pret A Manger est présente au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Hong Kong, en France, à Dubaï, en Suisse, à Bruxelles, à Singapour et en Allemagne.

L'accord initial avec Pret A Manger marque la première entrée de Fox, le plus grand groupe de mode en Israël, dans le secteur de l'alimentation, qui, selon le détaillant, est un "pilier important pour diversifier le portefeuille de ses marques et élargir ses domaines d'activité."