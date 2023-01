"Jusqu’en 2014, la banque israélienne Hapoalim venait même dans les synagogues françaises pour y faire de la pub"

Le réveil d'une loi de 1995 était passé presque inaperçu… Et pourtant. Dans le sillage de la multiplication des échanges d’informations financières entre différents pays et d’une plus grande transparence, Israël et la France communiquent désormais leurs données sur les citoyens binationaux. Le directeur de l'autorité fiscale israélienne, Eran Yaacov, a été très clair lors d’un congrès à Eilat en novembre dernier : toute personne ayant une résidence fiscale en Israël et qui détient un ou plusieurs comptes à l’étranger doit impérativement se mettre en règle avec l’administration fiscale, c’est-à-dire déclarer ses revenus. La France exige la même démarche auprès des Franco-israéliens.

Le texte, qui vise à prévenir la fraude fiscale, risque de prendre de court de nombreux binationaux. "Auparavant", explique Natanel Cohen, expert-comptable et fiscaliste à Tel Aviv chez Natco Consulting, "un compte en Israël, c’était comme un compte en Suisse. Jusqu’en 2014, la banque Hapoalim venait même dans les synagogues françaises pour y faire de la pub et proposer aux juifs français d’ouvrir des comptes chez elle, en Israël". La France fermait les yeux.

Mais ça, c’était avant. Désormais, c’est la jurisprudence Bar Rafeali, du nom du célèbre top model condamné pour avoir omis de déclarer à l’administration fiscale israélienne des millions gagnés aux Etats-Unis, au prétexte qu’elle y vivait à cette époque, qui s'applique. Tout doit être déclaré, tout du moins pour les Franco-israéliens qui comptabilisent plus de dix ans d’alyah. Les autres échappent encore à la nouvelle loi, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur alyah après 2013. Dans les mois à venir, l'administration fiscale israélienne enverra des centaines de lettres aux citoyens potentiellement concernés, avec notamment une demande d'ouverture de dossier et de dépôt de rapports conformément à l'article 131 de l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu.

"La loi s'applique à toutes les sommes détenues en France, les placements comme les assurances vies, les appartements qui génèrent des revenus, etc. Jusqu’à aujourd’hui, l’administration fiscale s’intéressait essentiellement à ceux qui avaient beaucoup d’argent, aujourd’hui, tout le monde est concerné", souligne Natanel Cohen qui tempère cependant : "Ce n’est pas parce qu’une assurance vie génère des profits en France que quelqu’un qui a fait son alyah paiera en Israël des impôts sur ces profits, mais il est tenu de les déclarer".