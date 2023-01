Nous continuerons à assister au développement de l'économie de réseau, de Facebook à Bitcoin en passant par Tesla et plus encore

Les entreprises de l'économie numérique comme Apple, Google, Facebook et Tesla valent aujourd'hui 10 fois plus que la plupart des pays, et 10 fois plus que les entreprises de l'économie industrielle.

Nous continuerons à assister au développement de l'économie numérique, des réseaux de contenus comme Facebook et YouTube, aux réseaux monétaires et Bitcoin, en passant par les réseaux d'énergie et de transport comme Tesla. Nous verrons pourquoi Apple a atteint une valeur de 3 000 milliards de dollars, et Tesla 1 000 milliards de dollars.

La plupart des gens considèrent encore Tesla comme une entreprise automobile, mais il s'agit avant tout d'un réseau social d'énergie, tout comme Facebook est un réseau social de mots, et YouTube et TikTok sont des réseaux sociaux de vidéo. Si Tesla n'est qu'une entreprise automobile comme General Motors, Mercedes ou Honda, pourquoi vaut-elle plus que la valeur marchande de ces trois entreprises réunies ?

Mladen ANTONOV / AFP Le logo Apple

Il y a une vingtaine d'années, les réseaux sociaux de contenu décentralisé ont vu le jour, qui reposaient sur un "studio de télévision et un journal dans votre poche" sous la forme d'un iPhone. Chaque garçon et chaque fille pouvait soudain produire des textes et des vidéos et les diffuser à des milliards de personnes sur YouTube. Aujourd'hui, Elon Musk pense que chacun peut créer de l'énergie décentralisée à partir de panneaux solaires, d'éoliennes ou des batteries géantes de sa voiture électrique.

Après les réseaux sociaux de contenu, Microsoft et Apple ont réalisé l'énorme pouvoir des réseaux sociaux décentralisés. C'est pourquoi Microsoft a acheté LinkedIn au prix de 24 milliards de dollars et a atteint une valeur de 2 000 milliards de dollars. Apple a fondé iTunes, qui est un réseau social pour la musique, et AppStore, qui est un réseau social d'applications, atteignant une valeur de 3 000 milliards de dollars. Le réseau social est une énorme source de big data qui est la principale source de richesse au XXIe siècle.

Il s'agit de bien plus qu'une révolution technologique et économique. Il s'agit d'une révolution historico-civilisationnelle, comme nous en avons connu au cours des millénaires passés :

1. Les muscles de l'homme travaillant avec une houe produisaient la richesse de la terre dans la société agricole.

2. Le carburant a produit la richesse à partir de la machine dans la société industrielle.

3. Le réseau neuronal artificiel ou biologique (la base de l'intelligence artificielle profonde) produit une richesse de big data à partir du réseau social, dans la société en réseau.

Miriam Alster/FLASH90 Illustration - Un distributeur de bitcoins à l'ambassade du bitcoin à Tel Aviv, en Israël

Après les réseaux de contenu tels que Facebook, YouTube, LinkedIn et Twitter, le réseau social de la monnaie décentralisée, le bitcoin, est apparu. Pourquoi le bitcoin a-t-il augmenté de plus de 2 000 % en deux ans (2019-2021), passant de 3 000 à 69 000 dollars ?

Parce que le Bitcoin est l'argent de la génération réseaux. L'or a été la monnaie mondiale pendant 5 000 ans. Lors de la révolution industrielle de l'ère moderne, les billets de banque indexés sur l'or ont remplacé l'or. En 1971, les États-Unis ont annulé l'ancrage du dollar à l'or, et depuis lors, le prix de l'or est passé de 35 dollars l'once à 1 500 dollars l'once, et la dette mondiale a dépassé les 100 000 milliards de dollars. Le Bitcoin a été conçu pour arrêter le déclin économique mondial et a créé un tout nouveau système de nouveaux concepts qui sont apparus récemment : Metaverse, NFT, WEB 3.0, Crypto, Blockchain, et plus encore.

La raison principale de l'énorme pouvoir des réseaux sociaux de contenu, d'argent et d'énergie est surprenante et simple : la révolution industrielle a été créée grâce à l'apparition de la machine à vapeur dans l'usine et dans les transports. Une machine égale à 100 chevaux-vapeur. Un réseau est égal à 100 machine à vapeur, donc 10.000 chevaux-vapeur !

Le Dr Asher Idan est conférencier international avec 40 ans d'expérience dans les conférences de recherche et le conseil aux universités de Tel Aviv et de Bar Ilan. Il est l'auteur de trois livres sur le futurisme, l'innovation technologique, les réseaux et le bitcoin.