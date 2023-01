La Banque d'Israël redoute qu'un relâchement de la politique budgétaire n'empêche la détente de l'inflation

L'inflation, qui s'est maintenue en décembre à un taux de 5,3 %, le plus élevé depuis 14 ans, reste faible par rapport à la plupart des autres pays

Les responsables de la Banque d'Israël ont exprimé leur crainte que le nouveau gouvernement ne stimule trop les dépenses et ne nuise à sa capacité à ramener l'inflation à son objectif annuel de 1-3 %. Le procès-verbal de la décision sur les taux du 2 janvier indique que le comité de politique monétaire était plutôt optimiste quant au fait que les pressions sur les prix commençaient à s'atténuer, mais qu'il était préoccupé par la politique budgétaire.

Le comité a noté que l'inflation, qui s'est maintenue en décembre à un taux de 5,3 %, le plus élevé depuis 14 ans, était faible par rapport à la plupart des autres pays, mais que, si l'on exclut l'énergie et l'alimentation, le taux était plus proche de la médiane de l'OCDE, et que les prévisions indiquent que le taux reviendra à l'objectif dans l'année.

"Les processus de resserrement monétaire en Israël et dans le monde, et la modération de la demande agissent pour modérer le taux d'inflation", indique le procès-verbal. "Toutefois, les membres du Comité monétaire ont noté qu'il existe une incertitude quant à l'ampleur de l'expansion budgétaire et à l'évolution des salaires, ce qui aura un impact sur le rythme de convergence vers l'objectif d'inflation."

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis des dépenses publiques importantes, notamment des subventions plus élevées aux partenaires de la coalition pour former un gouvernement, tandis que les fonctionnaires veulent des salaires plus élevés maintenant que la pandémie est en grande partie terminée.

Le gouvernement est en train de travailler sur un budget pour 2023 que le parlement doit adopter d'ici fin mai. Israël a affiché en 2022 son premier excédent budgétaire en 35 ans. De son côté, la banque centrale prévoit un taux d'inflation de 3 % en 2023, ainsi qu'une croissance de 2,8 %. La banque d'Israël a augmenté les taux d'intérêt de 0.5 % au début de mois pour les porter à 3,75 %, son plus haut niveau depuis plus de 14 ans. Cette hausse, qui était attendue, était la septième d'affilée. Selon le gouverneur adjoint de la Banque d'Israël, Andrew Abir, les taux devraient culminer à 4 % ou légèrement au-dessus, avec l'espoir que l'inflation revienne à son objectif en 2023.