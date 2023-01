La chaîne hotelière de luxe Six Senses va ouvrir un établissement à Tel Aviv

L'hôtel prendra ses quartiers dans le projet "Rothschild 10", une tour de 42 étages, dont la livraison est prévue pour 2025

Après avoir ouvert un premier hôtel dans la localité de Shaharut dans la région d'Eilat, la chaîne d'hôtels de luxe Six Senses va ouvrir un deuxième hôtel en Israël, cette fois-ci à Tel-Aviv. Il s'agira d'un des premiers hôtels urbains que la chaîne prévoit d'ouvrir dans les grandes capitales mondiales. L'hôtel prendra ses quartiers dans le projet "Rothschild 10", une tour de 42 étages à l'angle des rues Herzl, Rothschild et Lillenblum, dont la livraison est prévue pour 2025.

Les 11 premiers étages seront destinés à l'hôtel qui proposera 140 chambres, tandis que les 31 autres étages seront destinés à des résidences de standing (environ 55 appartements + penthouse). Les résidents de la tour pourront également profiter des installations de l'hôtel : piscine sur le toit, spa, restaurants...

Le complexe qui est construit par le groupe immobilier privé Tadhar comprend également cinq maisons historiques datant de la fondation de Tel-Aviv, qui seront rénovées et strictement préservées. Elles entoureront la tour et seront utilisées par les clients de l'hôtel qui y trouveront des restaurants ou encore un complexe événementiel.

L'hôtel de Tel-Aviv sera urbain : une nouvelle catégorie pour une chaîne spécialisée dans les complexes exotiques et les offres de "vacances bien-être". Selon Gil Geva, président de Tadhar, "le complexe Rothschild 10 en cours de construction est un projet phare sur lequel nous travaillons depuis 2009. Nous sommes ravis de signer l'accord avec le groupe hôtelier de luxe, qui fournira à nos clients et résidents les meilleurs services hôteliers et de gestion au monde." De son côté, le PDG de Six Senses, Neil Jacobs, a fait l'éloge de Tel Aviv, "l'une des villes les plus animées au monde aujourd'hui".

Six Senses ouvrira bientôt des hôtels à Rome, Londres, Bangkok, Dubaï, Lisbonne et Kyoto, le tout dans les deux prochaines années. La chaîne exploite actuellement 20 hôtels et centres de villégiature dans 17 pays et a signé des accords pour ajouter 34 propriétés supplémentaires à son plan de développement.