Ford va supprimer jusqu'à 3 200 emplois en Europe, selon un syndicat allemand

Le syndic a affirmé qu'il prendrait des mesures qui pourraient avoir de graves répercussions sur le constructeur automobile en cas de licenciements massifs

Le constructeur automobile américain Ford prévoit de supprimer jusqu'à 3 200 emplois en Europe et de transférer certains travaux de développement de produits aux États-Unis, a déclaré lundi le syndicat allemand IG Metall, qui s'est engagé à prendre des mesures qui perturberont le constructeur automobile sur tout le continent si les suppressions de postes ont lieu.

Ford veut supprimer jusqu'à 2 500 emplois dans le développement de produits et jusqu'à 700 autres dans des fonctions administratives, les sites allemands étant les plus touchés, a affirmé IG Metall. Les travailleurs du site de Cologne du constructeur automobile américain, qui emploie environ 14 000 personnes - dont 3 800 travaillant dans un centre de développement dans le quartier de Merkenich - ont été informés des plans lors de réunions du comité d'entreprise lundi.

Ford s'est refusé à tout commentaire, se référant à une déclaration faite vendredi dans laquelle il indiquait que le passage à la production de véhicules électriques nécessitait des changements structurels, mais qu'il n'en dirait pas plus tant que les plans ne seraient pas finalisés.

L'entreprise a annoncé l'année dernière un investissement de 2 milliards de dollars dans l'expansion de la production de son usine de Cologne - qui produit actuellement la Ford Fiesta ainsi que des moteurs et des transmissions - pour fabriquer un modèle tout électrique de grande diffusion.

Ford Europe produit, vend et entretient des véhicules de la marque Ford sur 50 marchés, employant environ 45 000 personnes dans ses propres installations, selon son site internet. "Si les négociations entre le comité d'entreprise et la direction dans les semaines à venir ne permettent pas d'assurer l'avenir des travailleurs, nous nous joindrons au processus. Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures qui pourraient avoir de graves répercussions sur l'entreprise, non seulement en Allemagne mais aussi dans toute l'Europe", a averti IG Metall.