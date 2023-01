Une baisse prolongée du shekel pourrait avoir un impact sur l'inflation dans le pays, avec une nouvelle hausse des prix

La monnaie israélienne s'est nettement affaiblie ce week-end face aux principales devises, après que des sociétés high tech israéliennes ont annoncé qu'elles comptaient transférer leurs capitaux hors du pays. Le dollar s'échangeait ainsi vendredi contre 3,438 shekels, tandis que l'euro est passé à 3,7374 shekels. Une baisse prolongée du shekel pourrait avoir un impact sur l'inflation dans le pays et entraîner une nouvelle hausse des prix. Ces derniers jours, de nombreux économistes et d'hommes d'affaires se sont joints aux avertissements concernant les conséquences de la réforme de la justice sur l'économie israélienne.

Des dizaines d'économistes ont ainsi signé une lettre officielle dénonçant la réforme de la justice, dont le lauréat du prix Nobel d'économie, Eric Maskin, le lauréat du prix israélien d'économie, le professeur Menachem Yaari et Alex Ilk, chercheur principal à la Banque d'Israël. Selon eux, une telle réforme conduirait à un repli identitaire du pays peu propice au développement de l'économie et à l'ouverture au monde. Jeudi, le géant de la high tech Papaya Global et la société de capital-risque Disruptive AI ont annoncé leur intention de transférer leurs fonds hors d'Israël, tandis que le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, a mis en garde contre une atteinte possible à la cote de crédit d'Israël.

Eyal Waldman, l'une personnalités les plus importantes de la high tech en Israël, a averti dimanche que de nombreuses sociétés comptaient elles aussi transférer leurs capitaux hors d'Israël, estimant que plusieurs centaines de millions de dollars pourraient sortir du pays si la réforme de la justice était adoptée. Une telle fuite des capitaux pourrait notamment avoir pour conséquence une nouvelle hausse des taux d'intérêt, et donc des prix.

Selon Eyal Waldman, les groupes financiers commencent à ne plus avoir confiance dans la capacité de l'État à les protéger, estimant qu'il n'est plus stable, et préfèrent mettre leur argent dans des endroits plus sûrs. Ils redoutent notamment de possibles mesures qui les empêcheraient de sortir leur argent ou qui les obligeraient à payer des impôts supplémentaires.