Intel réduit la rémunération de ses employés et de ses cadres

Le salaire du PDG Pat Gelsinger sera réduit de 25%

La société Intel a décidé de procéder à une vaste réduction des salaires de ses employés. Le salaire de base du PDG Pat Gelsinger sera réduit de 25 % et les membres de la haute direction d'Intel verront leur salaire réduit de 15 %.

Les réductions iront de 5 % du salaire de base pour les employés de niveau intermédiaire tandis que le salaire de la main-d'œuvre horaire de la société ne sera pas réduit, a déclaré à Reuters une personne proche du dossier.

Selon les données d'Intel, Gelsinger, qui occupe le poste de PDG depuis février 2021, a droit à une rémunération globale de 178 millions de dollars, soit 1 million de dollars en salaire, 1,75 million de dollars en bonus, 140 millions de dollars en actions et 30 millions de dollars supplémentaires en options. Il s'agit de la première tentative du genre parmi les grandes entreprises technologiques pour faire face aux mauvais résultats de 2022 et éviter des licenciements massifs, comme Philips l'a fait la semaine dernière.

"Alors que nous continuons à naviguer dans un environnement macroéconomique négatif et à travailler pour réduire les coûts dans toute l'entreprise, nous avons apporté plusieurs ajustements aux plans de rémunération et de récompense de nos employés pour 2023", a affirmé Intel.

"Ces changements auront un impact plus important sur la population de cadres et contribueront à soutenir les investissements et l'effectif global dont nous avons besoin pour accélérer les changements nécessaires en ce moment pour mettre en œuvre la stratégie à long terme de l'entreprise. Il est clair pour nous que ces changements ne sont pas faciles, et nous remercions nos employés pour leur engagement envers Intel et la patience dont ils font preuve dans cette période complexe", poursuit la société de production de semi-conducteurs.

Intel est le plus grand employeur de la haute technologie israélienne avec 12 000 employés. Il a récemment annoncé qu'il licencierait des dizaines de travailleurs en Israël et offrirait à des milliers d'autres travailleurs une retraite volontaire. Cela fait partie d'une grande vague de licenciements dans le monde dans le contexte du krach boursier de l'année dernière et du ralentissement du marché des ordinateurs domestiques.