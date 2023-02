Les avantages du partage des aliments dépendent de l'utilisation de l'argent économisé (étude israélienne)

Il est important de réduire les déchets alimentaires et d'examiner leur contribution potentielle à l'atténuation du changement climatique

Une étude menée par des chercheurs israéliens de l'université de Tel Aviv et de l'université Ben Gourion du Néguev et publiée dans le Journal of Industrial Ecology, a analysé les véritables avantages de l'économie de partage des denrées alimentaires afin de déterminer si elle réduit réellement les dommages causés à l'environnement, et ont constaté que ces avantages dépendent fortement de l'utilisation qui est faite de l'argent économisé.

Les chercheurs ont décrit une "économie de partage de la nourriture" comme une situation dans laquelle des personnes font de la publicité pour des produits alimentaires excédentaires et les transmettent à d'autres au lieu de les jeter. Pour répondre à la question de savoir si un tel mode de vie présente des avantages pour l'environnement, les scientifiques se sont concentrés sur l'efficacité du partage des aliments en fonction de trois indicateurs : l'épuisement de l'eau, l'utilisation des terres et le réchauffement climatique.

GEORGES GOBET / AFP Déchets alimentaires

Ils ont constaté qu'une part importante des avantages pour l'environnement est annulée lorsque l'argent économisé grâce au partage des aliments est utilisé à des fins ayant un impact négatif sur l'environnement. "Le gaspillage alimentaire est un problème environnemental critique. Nous jetons tous de la nourriture, de l'agriculteur dans le champ au consommateur à la maison. Au total, environ un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée", a expliqué Tamar Meshulam de l'université de Tel Aviv qui a mené l’étude.

"Cette nourriture gaspillée est responsable d'environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre, et la superficie des terres utilisées pour cultiver des aliments qui sont ensuite gaspillés équivaut au vaste territoire du Canada. C'est pourquoi il est si important de chercher des moyens de réduire le gaspillage alimentaire et d'examiner sa contribution potentielle à l'atténuation du changement climatique", a-t-elle insisté.

"Tant que nos économies seront mesurées en argent, et que l'argent sera utilisé pour des dépenses supplémentaires, notre capacité à réduire les charges environnementales" sera réduite, résument les chercheurs.