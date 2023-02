La banque d'Israël affirme ne pas être disposée à fournir des données officielles sur les transferts de fonds depuis Israël

Au cours des trois dernières semaines, environ quatre milliards de dollars ont été transférés d'Israël vers des banques étrangères, principalement aux États-Unis et en Europe, selon des sources bancaires et économiques. Une partie importante des fonds a été transférée par des particuliers, qui ont des comptes à l'étranger ou qui y ont ouvert des comptes bancaires très récemment. Les banques et la Banque d'Israël tentent de maintenir l'ambiguïté, mais elles affirment, officieusement, que les retraits de fonds se poursuivent et ont même augmenté ces derniers jours en raison de l'avancement du projet de réforme de la justice.

La Banque d'Israël, de son côté, a affirmé mercredi que "jusqu'à présent, il n'y a aucun mouvement inhabituel de fonds transférés à l'étranger" et qu'elle "surveille constamment la situation".

Les dirigeants des banques ont signalé le début du retrait de fonds il y a quelques semaines lors d'une réunion avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les dirigeants de la banque allemande Deutsche Bank ont ​​déclaré dans une interview exclusive à Ynet qu'ils assistaient déjà à des transferts d'argent d'Israéliens vers des banques étrangères, y compris vers la banque basée à Francfort-sur-le-Main. Lors d'une réunion spéciale qu'ils ont eue avec le ministre des Finances Betsalel Smotrich, les patrons des banques avaient également fait état d'une hausse significative du phénomène.