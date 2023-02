Israël : l'inflation bondit en janvier

L'indice des prix à la consommation d'Israël a augmenté de 0,3 % en janvier 2023

L'indice des prix à la consommation (IPC) d'Israël a augmenté de 0,3 % en janvier 2023, a annoncé ce soir le Bureau central des statistiques. Les analystes s'attendaient à une hausse de 0,1-0,2%. Au cours des 12 derniers mois, l'IPC a augmenté de 5,4%, contre 5,3% le mois dernier, soit le taux d'inflation le plus élevé en Israël depuis 20 ans.

Des hausses de prix notables ont été enregistrées en janvier dans les secteurs de l'entretien de la maison (1,4%), de la santé (1%) et de l'alimentation (0,9%). Des baisses de prix ont été enregistrées le mois dernier dans les secteurs de l'habillement et des chaussures (4,9%), des légumes frais (1,9%) et de la culture (1,6%).

Les variations des prix des logements sont publiées en même temps que l'IPC mais ne sont pas incluses dans celui-ci. En novembre-décembre 2022, les prix des logements ont augmenté de 0,2% par rapport à octobre-novembre, et ont progressé de 17,1% par rapport à novembre-décembre 2021, soit la plus faible hausse annuelle depuis février 2021.

En novembre-décembre 2022, les prix des logements neufs ont diminué de 0,6% par rapport à octobre-novembre, mais ont augmenté de 20,6% par rapport à novembre-décembre.