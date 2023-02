Israël : la croissance a atteint 6,5% en 2022

Ce chiffre a ainsi dépassé les prévisions qui étaient de 6,3 %, alors que la croissance moyenne des pays de l'OCDE est de 2,8 %.

L'économie israélienne a connu une croissance de 6,5 % en 2022, soit une baisse par rapport aux 8,6 % de 2021, mais toujours bien au-dessus que la plupart des pays occidentaux, a révélé jeudi le Bureau central des statistiques, citant une croissance solide des dépenses de consommation, des exportations et des investissements.

Ce chiffre a ainsi dépassé les prévisions de la Banque d'Israël et du ministère des Finances, qui étaient de 6,3 %, alors qu'en 2022, la croissance moyenne des pays de l'OCDE était de 2,8 %. Selon le Bureau central des statistiques, la croissance par habitant d'Israël l'année dernière était de 70 % supérieure à la moyenne de l'OCDE de 2,6 %. Sur les 14 pays de l'OCDE examinés, Israël est le pays qui a enregistré la deuxième plus forte croissance du PIB par habitant après l'Irlande.

Par habitant, l'économie israélienne - qui a produit quelque 500 milliards de dollars l'an dernier - a ainsi connu une croissance de 4,4 %, contre une moyenne de 2,6 % pour l'OCDE. Grâce à une forte augmentation de l'immigration en provenance des anciens États soviétiques et à une baisse de la mortalité, la population d'Israël a augmenté de 2,2 % l'année dernière et s'élève désormais à 9,66 millions d'habitants.

Le bureau a noté que si cette augmentation se poursuit à ce rythme, la population d'Israël atteindra 10 millions d'habitants à la mi-2024. Cette barre symbolique pourrait même être atteinte à la fin de l'année si le rythme des naissances accélère. En revanche, la croissance économique devrait ralentir fortement en 2023 pour atteindre un taux proche de 3 %, les hausses de taux de la banque centrale devant freiner les dépenses, alors que le pays devrait être impacté par le ralentissement économique mondial.

Mercredi, le bureau a indiqué que le taux d'inflation d'Israël avait augmenté de 0,3 % en janvier, pour atteindre 5,4%, son taux le plus élevé depuis octobre 2008. La Banque d'Israël a régulièrement augmenté son taux d'intérêt de référence afin de tenter de contenir l'inflation. Il est désormais de 3,75%, alors qu'il était encore de 0,1% en avril dernier. Le Comité monétaire de la Banque d'Israël devrait ainsi augmenter le taux à au moins 4% lundi prochain.

Malgré la hausse des prix et un coût de la vie très élevé, la croissance économique en 2022 a été tirée par un gain de 7,5 % des dépenses de consommation - plus de la moitié de l'activité économique - tandis que les exportations ont augmenté de 7,9 % et les investissements en actifs fixes de 9,3 %. Plus de la moitié des exportations d'Israël proviennent d'un secteur de la haute technologie en plein essor, qui représente 11 % de la main-d'œuvre du pays et 15 % de l'activité économique totale.