La Banque d'Israël relève le taux d'intérêt directeur pour la huitième fois

La Banque d'Israël relève à nouveau le taux d'intérêt pour atteindre 4,25% après une hausse de l'inflation et l'affaiblissement du shekel

Le gouverneur de la Banque d'Israël a annoncé ce lundi une augmentation supplémentaire des taux d'intérêt de 0,5 % pour atteindre 4,25 %. Il s'agit de la huitième hausse du taux d'intérêt depuis un an et demi. Les raisons de l'augmentation sont la croissance de l'inflation et l'affaiblissement du shekel par rapport au dollar.

Pour justifier cette hausse, la Banque d'Israël invoque ainsi les chiffres de l'inflation qui ont dépassé les estimations et atteint 5,4 % en janvier soit une hausse par rapport à décembre, tandis que les prix des appartements continuent d'augmenter mais à un rythme modéré.

Nati Shohat / FLASH90 Les habitants de Jérusalem

La Banque d'Israël met également en avant les taux de change qui ont beaucoup évolué depuis la dernière augmentation du taux directeur ainsi que l'affaiblissement du shekel. Début janvier, la Banque d'Israël avait relevé le taux d'intérêt directeur de 0,5 %. La commission monétaire de la Banque avait pris cette décision alors que l'inflation continuait de grimper en novembre malgré les dernières hausses de taux.