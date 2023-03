Selon l'agence, la réforme de la justice proposée par le gouvernement israélien pourrait avoir un impact négatif sur le profil de crédit d'Israël

L'agence de notation internationale Fitch a maintenu la note A+ d'Israël et ses perspectives stables. Elle a toutefois évoqué la réforme judiciaire prévue par le gouvernement dans son rapport, soulignant qu'elle pourrait affaiblir le profil de crédit d'Israël. L'agence a également averti que l'affaiblissement de l'indépendance de la banque centrale réduirait la crédibilité de l'élaboration des politiques d'Israël.

Concernant l'économie israélienne elle-même, Fitch a déclaré : "La note 'A+' d'Israël est un équilibre entre une économie diversifiée, résiliente et à forte valeur ajoutée et des finances extérieures solides, d'une part, et un ratio dette publique/PIB élevé, des risques de sécurité élevés et un historique de gouvernements instables qui ont entravé l'élaboration des politiques, d'autre part."

En ce qui concerne la réforme judiciaire prévue, Fitch écrit : "Le gouvernement a fait de l'adoption d'une réforme judiciaire une priorité qui réduirait les pouvoirs de la Cour suprême et accorderait plus de pouvoir à la majorité gouvernementale de la Knesset sur la législation et la nomination des juges. Cette réforme s'est heurtée à une forte opposition de la société civile et du monde politique.

"Bien que le contenu exact de la réforme soit encore soumis à des négociations au Parlement, Fitch estime que la réforme pourrait avoir un impact négatif sur le profil de crédit d'Israël en affaiblissant l'indicateur de gouvernance ou si l'affaiblissement des contrôles institutionnels conduit à des résultats politiques moins bons ou à un sentiment négatif durable des investisseurs. "Dans le passé, les réformes institutionnelles qui ont porté atteinte aux institutions ont également porté atteinte à la notation des pays. On ne sait pas encore si ça sera également le cas d'Israël sera similaire", a souligné l'agence.

Yonatan Sindel/Flash90 Vue des principaux bureaux de la Banque d'Israël à Jérusalem, le 31 mars 2019.

Fitch note également avec inquiétude que "certains membres de la Knesset et du gouvernement ont proposé de réduire l'indépendance de la banque centrale et de limiter la répercussion des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires. Jusqu'à présent, le Premier ministre et le ministre des Finances ont résisté à ces efforts. Bien qu'il ne s'agisse pas de notre scénario de base, un affaiblissement de l'indépendance de la banque centrale réduirait la crédibilité de la politique israélienne, qui est actuellement un atout pour la notation.