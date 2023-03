Hommes d'affaires israéliens et bahreïnis réunis mi-mars à Manama

La conférence sera "une occasion unique pour Bahreïn et Israël de se réunir et de partager leurs expériences" (Abdulla bin Adel Fakhro)

L'organisation israélienne à but non lucratif Start-Up Nation Central, qui met en relation gouvernements, entreprises et investisseurs avec l'économie israélienne a annoncé cette semaine qu'elle organisera du 13 au 15 mars, la conférence Connect2Innovate à Manama, la capitale de Bahreïn. Ce sera la première réunion de ce type destinée aux chefs d'entreprise israéliens et bahreïnis. L’événement sera organisé en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Conseil de développement économique de Bahreïn, ainsi qu'avec les ambassades d'Israël et de Bahreïn.

La conférence vise à réunir des responsables gouvernementaux et des hommes d'affaires dans le but de relever les défis du climat, de la sécurité de l'eau, de l'énergie, de la fintech, de la logistique et des changements en matière d’approvisionnement. Une délégation israélienne d’une cinquantaine d’investisseurs, de représentants du gouvernement, de cadres et d’entrepreneurs prendra part à l’évènement.

Selon le Jerusalem Post, l’ambassadeur d'Israël à Bahreïn, Eitan Na'eh a estimé que la conférence fera passer les accords d’Abraham à la réalité. Elle permettra "d'explorer les moyens de coopérer dans lesquels les relations amicales et la coopération en matière d'innovation sont synonymes d'opportunités de croissance et de prospérité", a-t-il assuré.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce de Bahreïn, Abdulla bin Adel Fakhro, a quant à lui déclaré que cette conférence sera "une occasion unique pour Bahreïn et Israël de se réunir et de partager leurs expériences" dans le but de rechercher des solutions aux difficultés dans les secteurs sus mentionnés. "Le potentiel de collaboration entre nos nations est vaste, et cette conférence servira de plateforme pour exploiter ce capital humain et développer de nouvelles technologies, des modèles commerciaux et des opportunités économiques", a-t-il ajouté.