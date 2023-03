Israël : le PDG d'une start-up annonce le retrait de 500 millions de dollars du pays

"Notre crainte est que la situation financière continue de se détériorer"

Le PDG de la société de haute technologie Riskified (une société cotée en bourse qui fournit un logiciel de prévention de la fraude et de la rétrofacturation), Ido Gal, a annoncé ce mercredi matin dans une lettre le retrait d'un demi-milliard de dollars du pays.

"Notre crainte est que la situation financière continue de se détériorer - et que le gouvernement limite les transferts ou retire de gros montants", a-t-il écrit.

"Compte tenu du rythme rapide auquel Israël évolue, je voulais clarifier ma position par écrit et partager les actions que notre entreprise va engager", a-t-il commencé sa lettre. "Les lois qui sont actuellement adoptées peuvent conduire à la destruction du système judiciaire. Cela conduira très probablement à une baisse significative et durable de l'activité commerciale en Israël".

"Ils craignent que le gouvernement ne limite les retraits de fonds"

Il a affirmé plus tard que l'entreprise retirerait 500 millions de dollars d'Israël - et en a expliqué les raisons : "Notre crainte est que la situation financière continue de se détériorer et, afin de maintenir la stabilité économique, le gouvernement limitera les transferts d'argent ou le retrait de grosses sommes."

"Nous élargissons notre recrutement à la succursale de Lisbonne, au Portugal, nous soutiendrons ceux qui veulent s'y installer eux-mêmes. Nous encourageons la participation aux manifestations et ceux qui ne travaillent pas ce jour-là, n'auront pas de jours de congé à poser", a-t-il ajouté.

Mi-février, de nombreux patrons de start-up se sont mobilisés contre la réforme controversée de la justice proposée par le gouvernement. Les milieux économiques s'inquiètent qu'une telle réforme puisse nuire à l'économie israélienne.