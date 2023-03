Moody’s avertit Israël que la réforme judiciaire pourrait impacter sa note de crédit

L'agence de notation a maintenu la note de crédit A1 de l'Etat hébreu en raison de la solidité de ses finances publiques

L'agence de notation Moody's a averti mardi que les réformes judiciaires prévues par le gouvernement israélien pourraient affaiblir les institutions et avoir un impact négatif sur le profil de crédit souverain d'Israël. Moody's n'a pas abaissé la note de crédit A1 d'Israël et n'a pas annulé la perspective positive qu'elle avait attribuée en avril 2022 en raison de la solidité de ses finances publiques.

Yonatan Sindel/Flash90 Une discussion dans la salle de la Knesset, à Jérusalem, le 1er mars 2023.

En revanche, l'agence a averti qu'il pourrait y avoir une pression à la baisse sur ces notes si la Knesset adoptait en l'état la réforme judiciaire promue par le ministre de la Justice Yariv Levin. Moody's a maintenu la note A1 eu égard aux "réformes structurelles positives" mises en œuvre par le précédent gouvernement israélien et a déclaré qu'il espérait que le gouvernement actuel maintienne ces politiques.

"Nous continuons à penser qu'il existe un large consensus politique sur l'orientation des politiques économiques et fiscales malgré la fragmentation du paysage politique", a indiqué l'agence dans un communiqué. "Toutefois, des mesures budgétaires et d'endettement plus solides pourraient ne pas suffire à compenser l'affaiblissement des institutions si le contenu des réformes judiciaires et la manière dont elles sont adoptées indiquent un tel affaiblissement."

L'agence a ajouté que si les réformes étaient adoptées en l'état, les investisseurs étrangers pourraient être réticents à injecter des fonds en Israël.