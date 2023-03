Malgré les difficultés que traverse actuellement la monnaie israélienne, des analystes prédisent qu'elle verra sa valeur augmenter de 9 % cette année

Des analystes cités par l'agence de presse Bloomberg affirment que le shekel israélien pourrait être la meilleure monnaie dans laquelle investir en 2023, selon un rapport publié mardi soir. Geoffrey Yu, stratège en devises et en macroéconomie chez BNY Mellon à Londres, et Peter Kisler, gestionnaire de fonds spéculatifs basé à Londres chez Trium Capital, ainsi que plusieurs autres analystes, ont déclaré à Bloomberg que la tendance à la baisse que connaît actuellement le shekel ne devrait pas durer longtemps. Selon eux, le shekel a été la seule monnaie au monde à s'être renforcée face au dollar au cours des dix dernières années.

L'agence de presse financière estime que le contexte financier et économique est depuis longtemps favorable à l'appréciation de la monnaie israélienne, en raison notamment de l'excédent des comptes courants, des investissements dans la high tech et des exportations de gaz naturel, qui devraient augmenter à mesure que la quantité de gaz acheté par les pays européens à la Russie diminue.

Selon les estimations des analystes, le shekel a tendance à s'affaiblir pendant les mois d'hiver, avant de se renforcer au printemps et d'augmenter à partir du mois d'avril au fur. Ils prévoient ainsi un retour en force de la monnaie israélienne au cours des prochains mois et une hausse de sa valeur de 9 % sur l'année 2023, soit un rendement potentiel particulièrement élevé au vu de la performance du marché des capitaux et de la baisse du marché immobilier dans le monde.

Si Bloomberg n'ignore pas les tensions politiques internes qui pourraient mettre en danger l'économie israélienne, ses analystes ont noté la bonne réaction du shekel et de la bourse de Tel-Aviv après que le président Isaac Herzog a affirmé lundi qu'un compromis sur la réforme judiciaire est plus proche que jamais.

Les mêmes analystes reconnaissent cependant que, depuis janvier, il y a eu un changement significatif dans la tendance et que la monnaie israélienne a connu "l'une des pires performances au monde, après avoir subi de plein fouet le contrecoup des manifestations contre la réforme judiciaire, et celui d'une rare controverse sur l'autonomie de la banque centrale." "Nous n'excluons pas une nouvelle faiblesse du shekel, mais la balance des risques semble pencher du côté de la hausse", a cependant déclaré M. Kisler.

David Neeman, journaliste d'i24NEWS, souligne que la hausse continue des taux de la banque d'Israël a fait remonter le shekel, ajoutant que les résultats économiques attendus ne sont pas si catastrophiques malgré l'agitation autour de la réforme judiciaire.