Les autorités américaines tentent de calmer les investisseurs après l'effondrement de la Silicon Valley Bank

Les clients de la banque en faillite auront accès à tous leurs dépôts à partir de lundi

Les autorités américaines ont pris des mesures d'urgence dimanche pour calmer les investisseurs et renforcer la confiance dans le système bancaire après l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Les régulateurs américains ont déclaré que les clients de la banque en faillite auront accès à tous leurs dépôts à partir de lundi. Ils ont également mis en place un nouveau mécanisme permettant aux banques d'accéder à des fonds d'urgence, tandis que la Réserve fédérale a facilité les emprunts des banques en cas d'urgence.

"Nous pensons que les mesures prises par la Fed, le Trésor et la Federal Deposit Insurance Corp vont briser de manière décisive le cercle vicieux psychologique du secteur bancaire régional", a déclaré Karl Schamotta, stratégiste en chef chez Corpay à Toronto, cité par Reuters.

Toutefois, les inquiétudes concernant des risques bancaires plus vastes demeurent alors que la Fed prévoit de poursuivre le relèvement des taux d'intérêt. "Équitablement ou non, l'épisode contribuera à des niveaux plus élevés de volatilité de fond, les investisseurs surveillant avec méfiance l'apparition d'autres fissures à mesure que le resserrement de la politique de la Fed se poursuit", a noté M. Schamotta.

NOAH BERGER / AFP Siège de la Silicon Valley Bank à Santa Clara, en Californie

Les régulateurs ont également décidé de fermer la Signature Bank de New York, spécialisée dans les crypto-monnaies. Elle avait été créée par la banque israélienne Hapoalim en 2001, avant que cette dernière ne vende ses parts en 2005. La faillite de la Silicon Valley Bank est devenue la plus importante faillite bancaire depuis 2008. Les petites entreprises clientes craignent de ne pas pouvoir payer leur personnel, car quelque 89 % des 175 milliards de dollars de dépôts de la banque n'étaient pas assurés à la fin de l'année 2022.