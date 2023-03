Israël : l'inflation diminue moins que prévu

L'indice des prix à la consommation en Israël a augmenté de 0,5 % en février et préfigure une nouvelle hausse des taux d'intérêt

L'indice des prix à la consommation en Israël a augmenté de 0,5 % en février 2023, alors que la hausse attendue était seulement de 0,3 %. Ainsi, au cours des 12 derniers mois, l'inflation s'est établie à 5,2 %. Dans le même temps, le ralentissement du rythme de hausse des prix des appartements se poursuit, alors que dans certains quartiers les prix ont déjà baissé. Selon l'indice des prix des logements de la Banque centrale, entre décembre 2022 et janvier 2023, les prix des appartements n'ont augmenté que de 0,1% par rapport aux prix des transactions effectuées au cours des deux mois précédents. En tout, la hausse des prix de l'immobilier sur les 12 derniers mois est désormais de 14,6%.

Des augmentations de prix notables ont été enregistrées pour certains produits : les fruits et légumes frais (3,8 %), la culture et les divertissements (0,9 %), l'alimentation (0,8 %), les transports et divers (0,5 %) chacun, et l'entretien des logements et des appartements (0,4 %). %) chacun. Des baisses de prix notables ont en revanche été enregistrées dans le prêt-à-porter et les chaussures (3,3 %) et les communications (0,4 %).

La hausse de l'indice des prix à la consommation en février préfigure une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Banque d'Israël début avril, malgré la crise bancaire actuelle qui devrait entraîne un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis dans la semaine à venir.