Des pourparlers seraient en cours selon le Financial Times, qui affirme que le rachat de Crédit Suisse pourrait être acté samedi soir

Voilà bien des années que la si discrète place financière helvétique ne vivait pas un week-end aussi frénétique. Selon plusieurs sources citées par le Financial Times, le géant bancaire suisse UBS serait sur le point de proposer une offre de rachat de Crédit Suisse. Des négociations se dérouleraient en haut lieu entre la BNS (Banque Nationale Suisse), qui vient d'accorder un prêt de 50 milliards de francs au Crédit Suisse, et la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) afin de finaliser le rachat de la très affaiblie banque suisse.

Le Financial Times, qui évoque des sources proches du dossier, affirme que les deux entités sont lancées dans une course contre la montre afin de parvenir à une solution rapide pour la deuxième banque suisse.

Le maillon faible du secteur bancaire européen

Confronté à des scandales en cascade et une perte de confiance depuis des années, Crédit suisse a de grandes difficultés à remonter la pente. Déjà passablement affaibli, la faillite de la Silicon Valley Bank aux Etats-Unis et la panique sur les marchés financiers semblent accélérer à nouveau les signaux d'alerte concernant sa santé financière. Malgré les tentatives pour rassurer les investisseurs, ces derniers se sont précipités cette semaine pour vendre leurs actions, faisant plonger le titre à seulement 1,55 franc suisse. Il s'agit du plancher le plus bas jamais atteint par l'entité financière.