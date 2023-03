Israël : le salaire minimum augmentera de 5 % en avril

Le salaire minimum sera de 5571 shekels soit plus de 1400 euros

Le salaire mensuel minimum en Israël augmentera de 5 % le 1er avril pour atteindre 5 571 shekels soit plus de 1400 euros. Le salaire minimum est automatiquement révisé par un mécanisme de liaison, qui établit que le salaire le plus bas qu'un employeur peut payer est de 47,5% du salaire moyen en Israël.

Malgré la révision automatique, le salaire minimum en Israël n'a pas été mis à jour depuis décembre 2017, lorsqu'il a été fixé à 5 300 shekels par mois ou 28,5 shekels de l'heure. Le salaire minimum devait être révisé il y a plusieurs années, mais il a été gelé en raison de la crise du Covid-19, puis de différends politiques.

En 2021, un accord a été signé entre le ministère des Finances, la Histadrout (principal syndicat des travailleurs israéliens) et les principales organisations patronales, prévoyant une augmentation du salaire minimum à 6 000 shekels d'ici à 2025. Mais l'accord n'a pas été adopté par la Knesset, car le parti travailliste et le parti Bleu Blanc exigeaient une augmentation plus importante.