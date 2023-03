BP et ADNOC proposent d'acheter 50 % du groupe gazier israélien NewMed Energy

La participation d'ADNOC est considérée comme un indicateur de la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis

Les géants de l'énergie British Petroleum (BP) et Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ont fait lundi une offre de 4 milliards de dollars (3,69 milliards d’euros) pour acheter 50 % du groupe gazier israélien NewMed Energy. La société israélienne, qui détient 45 % du champ gazier offshore israélien Leviathan, a annoncé mardi qu'elle avait reçu une "offre indicative non contraignante" de la part de BP et d'ADNOC. Elle a ajouté qu'un comité d'audit avait été nommé pour examiner l'offre.

Le PDG de NewMed Energy Yossi Abou, a déclaré que l'offre était "le résultat des relations chaleureuses et des ponts construits ces dernières années avec les sociétés énergétiques de la région". Il a souligné qu'il s'agissait également d'un "important vote de confiance" dans "le marché israélien du gaz en général, et dans les activités et les actifs de NewMed Energy en particulier".

Marc Israel Sellem/POOL La plateforme gazière israélienne Leviathan

BP a également confirmé dans un communiqué officiel que "conjointement avec ADNOC", elle a fait "une offre non contraignante pour privatiser NewMed Energy par le biais d'une acquisition partielle de la participation de Delek (société énergétique israélienne dont NewMed Energy est une filiale), ce qui ferait que BP et ADNOC détiendraient 50 % de NewMed Energy".

Si l'accord est scellé, il s'agira d'une "étape importante" pour BP et ADNOC dans leur intention de "former un nouveau consortium qui se concentrera sur le développement du gaz dans des zones internationales d'intérêt mutuel, y compris la Méditerranée orientale", selon la déclaration de BP.

La participation d'ADNOC est considérée comme un indicateur de la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis depuis la signature des accords d'Abraham en 2020, sous l'égide des États-Unis, suivie d'un accord de libre-échange l'année dernière, qui est entré en vigueur dimanche.