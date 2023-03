Israël : les dépenses des ménages ont baissé par rapport à la période précédent le Covid

Un ménage dépensait en moyenne 15 990 shekels par mois en 2019 contre seulement 15 122 shekels en 2021

Un ménage moyen en Israël a gagné 16 649 shekels nets (4 258 euros) par mois en 2021 et dépensé 15 122 shekels (3 867 euros). C'est ce qu'indiquent les données du Bureau central des statistiques issues des enquêtes sur les dépenses des ménages pour les années 2019-2021 publiées jeudi.

En 2021, le ménage moyen a dépensé 2 241 shekels (573 euros) en nourriture, 583 shekels (150 euros) en fruits et légumes, 4 072 shekels (1 041 euros) pour le logement, 1 534 shekels (392 euros) pour l'entretien de l'appartement, 601 shekels (153 euros) en mobilier et équipement ménager, 518 shekels (132 euros) en vêtements et chaussures, 967 shekels (247 euros) pour la santé, 1 645 shekels (420 euros) pour l'éducation, la culture et les divertissements, 2 231 shekels (570 euros) pour les transports et les communications et 729 shekels (186 euros) pour les autres produits.

Selon les données, en 2019, avant la pandémie de coronavirus, le revenu net moyen était de 16 559 shekels (4 235 euros) et les dépenses moyennes de 15 990 shekels (4 089 euros). Les dépenses en 2021 ont ainsi baissé sensiblement pendant cette période.

Miriam Alster/FLASH90 Des passants dans le Dizengoff Center, Tel Aviv. le 13 mars 2020.

Le Bureau central des statistiques a également présenté l'évolution du pourcentage de possession par les ménages de certains produits. Ainsi on constate qu'en 2004 seuls 66% des ménages disposaient d'un climatiseur, contre plus de 95% en 2021. Cette même année, 77% des foyers avaient un abonnement internet, et 97% ont au moins un téléphone mobile. En revanche, il y a eu une baisse des abonnements à la télévision par câble ou par satellite, en raison du développement de l'internet à haut débit. Ainsi, en 2021, seuls 58 % des foyers disposaient d'un abonnement contre plus de 70 % en 2004.