Chine : Huawei voit son bénéfice baisser de 69%, conséquence des sanctions américaines

Le géant chinois des télécoms Huawei a annoncé vendredi un fort repli de son bénéfice net l'an passé

La conjoncture économique ainsi que les sanctions américaines ont eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires du leader chinois des télécoms. "En 2022, un environnement d'affaires difficile et des facteurs extérieurs au marché ont continué à peser sur les activités de Huawei", a admis lors d'une conférence de presse le président du groupe, Eric Xu. Sur cette période, Huawei a dégagé un bénéfice de 35,6 milliards de yuans (4,7 milliards d'euros), contre 113,7 milliards de yuans un an plus tôt (-68,7%). Il s'agissait alors de sa meilleure performance historique.

Le chiffre d'affaires du groupe est en revanche en légère progression sur un an (+0,9%), à 642,3 milliards de yuans (85,8 milliards d'euros). En 2021, il s'était affiché en repli de plus de 28%. La société n'est pas cotée et n'est donc pas soumise aux mêmes obligations de certification des comptes ou de détails dans la publication de ses résultats que les groupes en Bourse. Huawei n'a ainsi pas publié le détail du nombre de téléphones portables qu'il a vendus l'an dernier.

STR / AFP Eric Xu, vice-président de Huawei et actuel président par interim, prend la parole lors de la conférence de presse sur le rapport annuel 2022 de Huawei à Shenzhen, dans la province méridionale du Guangdong en Chine, le 31 mars 2023

L'administration de l'ancien président américain Donald Trump avait placé en 2019 Huawei sur liste noire, interdisant aux entreprises américaines de lui vendre des technologies sensibles, notamment des microprocesseurs. L'actuelle administration de Joe Biden n'a rien changé à cette politique.

Les sanctions coupent Huawei des chaînes d'approvisionnement mondiales en composants, mais aussi du système d'exploitation Android de Google, présent sur l'immense majorité des smartphones dans le monde. Cette situation a fortement fragilisé ces dernières années la branche téléphones de Huawei, qui s'était séparée en 2020 de sa marque d'entrée de gamme, Honor. Huawei est également le premier équipementier mondial pour la 5G.

Mais Washington a fait pression sur ses alliés pour qu'ils renoncent à la marque pour équiper leurs réseaux 5G, arguant que Pékin pourrait se servir de Huawei pour surveiller les communications et trafics de données d'un pays. La firme se recentre désormais sur le marché chinois et diversifie ses activités, notamment dans l'informatique en nuage ("cloud"), la voiture connectée ou encore la conception de puces. Basée à Shenzhen dans le sud de la Chine, Huawei compte quelque 207.000 employés et est présent dans plus de 170 pays.