Israël : le ralentissement du marché immobilier fait craindre un effondrement des entrepreneurs

La forte augmentation des taux d'intérêt met en danger la stabilité des entrepreneurs qui ont souscrit de lourds emprunts pour financer leurs projets

D'après une étude de la société Dunn & Bradstreet sur le secteur immobilier, la forte augmentation des taux d'intérêt de la Banque d'Israël met en danger la stabilité des entrepreneurs qui ont souscrit de lourds emprunts pour mener à bien leurs projets. Au cours des derniers mois, ces entrepreneurs ont commencé à étouffer sous le fardeau des dépenses de financement, ce qui a entraîné une multiplication des défauts de paiement au deuxième semestre 2022. Cette situation s'explique notamment par la baisse des ventes d'appartements et la hausse des taux d'intérêt, qui devraient à nouveau augmenter lundi.

L'étude souligne également le risque élevé d'effondrement des entrepreneurs dans le secteur de la construction et des infrastructures, alors que 1 100 d'entre eux ont mis la clé sous la porte en 2022. En effet, l'effet de levier dans l'industrie rend certains projets non rentables et pousse les entrepreneurs à ne pas s'engager dans de nouveaux projets, ce qui contribue au ralentissement général. Les entrepreneurs ayant un fort effet de levier peuvent éprouver des difficultés à rembourser leur dette, face à la baisse des ventes.

Michael Giladi/Flash90 Construction de milliers de nouveaux appartements dans le quartier Or Yam à Or Akiva, le 16 août 2022.

Le nombre d'appartements invendus aux mains des entrepreneurs a également atteint un record de près de 53 000 au début de février 2023, dans un contexte de baisse de la demande et d'incertitude dans le secteur ces derniers mois. En comparaison, début 2022, le stock d'appartements invendus s'élevait à environ 44 500. Pour Revital Roth, directrice du département d'analyse chez Dunn & Bradstreet, "l'augmentation du stock d'appartements neufs à vendre indique que malgré les promotions et les conditions de financement avantageuses, de nombreux entrepreneurs ne sont pas pressés de vendre des appartements à n'importe quel prix et préfèrent être propriétaires d'appartements".

Ces différents facteurs ont un impact sur le dernier indice des prix des logements qui montre un ralentissement de la hausse des tarifs, alors que l'indice des prix des logements neufs a déjà affiché une baisse.