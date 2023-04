Israël : les paiements par carte bancaire battent un record en mars

Il s'agit d'une augmentation de 10,4% par rapport à l'an dernier

Les Israéliens ont dépensé plus de 40 milliards de shekels en un mois par cartes de crédit, selon les données des services des banques automatiques, a rapporté le quotidien Davar. Ces dépenses totales en mars 2023 ont atteint 41,267 milliards de shekels, soit 10,4 % de plus qu'en mars 2022 (125 millions de shekels).

Les dépenses quotidiennes en cartes de crédit pour ce mois de mars sont les plus importantes jamais enregistrées et s'élevaient à 1,331 milliard de shekels par jour, soit 1,4 % de plus que le record précédent de novembre 2022. Parmi ces dépenses, on note une forte hausse des transactions en ligne qui ont atteint 23,776 milliards de shekels. Il s'agit d'un montant record de dépenses dans les transactions en ligne - 1,7 % de plus que le précédent record (enregistré en novembre 2022).

AFP / Jack Guez Des Israéliens se promènent dans un centre commercial

Le volume des achats effectuées dans les magasins elles-mêmes à l'aide de cartes de crédit et de comptes numériques a également battu un nouveau record pour atteindre 17,491 milliards de shekels. Il s'agit d'une augmentation de 13,7 %, soit 2,103 milliards de shekels de plus que l'année dernière et 1,6 % de plus que le précédent record (enregistré en août 2022).

"Nous constatons que les dépenses en cartes de crédit augmentent dans toutes les branches. La combinaison de la fête de Pourim et des préparatifs de la Pâque a a entrainé des records de dépenses", a déclaré la vice-présidente de la société Sheba, Tali Hollenberg.