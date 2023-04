Israël devient le troisième importateur de véhicules chinois

Les 15 500 véhicules chinois exportés vers Israël en janvier et février 2023 représentent plus que l'ensemble des exportations vers l'UE

Les autorités douanières chinoises ont publié la semaine dernière les chiffres des exportations de voitures locales au cours des deux premiers mois de 2023. Israël représente le troisième plus grand marché du pays avec 15 500 véhicules exportés, derrière la Russie 20 100 et le Mexique 18 700, a rapporté le site économique Globes.

Israël a ainsi dépassé des marchés importants pour la Chine comme l'Australie, le Chili, la Thaïlande et l'Arabie saoudite. Le premier pays d'Europe occidentale sur la liste est la France, qui occupe la 11e place.

Les 15 500 véhicules chinois exportés vers Israël en janvier et février 2023 représentent 8,4 % de l'ensemble des exportations chinoises de véhicules. Israël a importé plus de véhicules de Chine au cours des deux premiers mois de 2023 que l'ensemble de l'UE.

Les véhicules chinois exportés étaient principalement de quatre marques : BYD, SAIC - MG, Geely Geometry et Chery. 80 % des voitures étaient des véhicules électriques ou rechargeables, à l'exception de Chery, qui a exporté 2 500 voitures à essence vers Israël.

Ces chiffres correspondent à des exportations et non à des ventes, de sorte qu'une grande partie de ces véhicules se trouvent encore dans les stocks des importateurs en Israël. En outre, ces chiffres n'incluent pas les exportations très importantes de Tesla à partir de son usine de Shanghai, qui produit en moyenne plus de 40 000 véhicules par mois. Il s'agit d'un point important car les fonctionnaires chinois ajoutent parfois le géant du véhicule électrique à la liste des exportations chinoises, ce qui augmente considérablement les exportations vers l'Europe.

L'importance d'Israël pour l'industrie automobile chinoise va bien au-delà du nombre de véhicules vendus dans le pays. Pour les Chinois, Israël est un marché occidental développé, qui applique les réglementations européennes strictes en matière de véhicules et sur lequel les fabricants chinois sont en concurrence avec des marques automobiles réputées du monde entier sur un pied d'égalité.