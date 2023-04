Moody's abaisse les perspectives de la note de crédit d'Israël

L'agence a pointé "une détérioration de la gouvernance" du pays, et la poursuite des tensions politiques et sociales liées à la réforme judiciaire

L'agence Moody's a modifié vendredi la perspective des notes de crédit d'Israël, la faisant passer de "positive" à "stable", tout en confirmant les notes d'émetteur à long terme A1 en monnaie étrangère et en monnaie locale. "Le changement de perspective de stable à positif reflète une détérioration de la gouvernance d'Israël, comme l'illustrent les récents événements autour de la proposition du gouvernement de réformer le système judiciaire du pays", a déclaré l'agence de notation dans son communiqué.

"Bien que les manifestations de masse aient conduit le gouvernement à suspendre la législation et à rechercher le dialogue avec l'opposition, la manière dont le gouvernement a tenté de mettre en œuvre une réforme de grande envergure sans rechercher un large consensus indique un affaiblissement de la force institutionnelle et de la prévisibilité des politiques", a-t-elle ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1647093088257449984 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"En conséquence, les risques pesant sur la notation d'Israël sont désormais équilibrés, ce qui conduit à une perspective stable. Du côté des risques, alors que les délibérations sur la forme exacte de la réforme judiciaire se poursuivent, le gouvernement a réitéré son intention de modifier le mode de sélection des juges. Cela signifie que le risque de nouvelles tensions politiques et sociales dans le pays demeure", a déclaré Moody's.

"En revanche, si une solution est trouvée sans aggraver ces tensions, les tendances économiques et fiscales positives que Moody's avait précédemment identifiées demeurent. Dans l'ensemble, les événements récents ont contrebalancé les développements positifs qui avaient conduit Moody's à attribuer une perspective positive en avril 2022, liée à la forte performance économique et fiscale et à la mise en œuvre de réformes structurelles par le gouvernement précédent", a déclaré l'agence.

EMMANUEL DUNAND / AFP Logo de l'agence de notation Moody's devant le siège de la société à New York

En revanche "l'affirmation des notes A1 reflète la forte croissance économique d'Israël et l'amélioration de sa solidité budgétaire (…) L'économie s'est avérée résistante à de nombreux chocs économiques et géopolitiques au cours des dernières décennies et s'est développée à un rythme rapide, aidée par les industries de haute technologie mondialement compétitives d'Israël. Les projections de base de Moody's supposent la poursuite d'une croissance robuste à moyen terme", a encore souligné l'agence.

Ces derniers jours, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Isaac Herzog se sont entretenus avec des responsables de Moody's pour tenter d'amener l'agence à modérer sa décision à l'égard d'Israël, en vain.