Les prix de l'immobilier en Israël ont connu une baisse de 0,2 % en janvier-février 2023 par rapport au mois précédent, selon les chiffres publiés vendredi par le Bureau central des statistiques (CBS). Il s'agit de la première baisse depuis avril-mai 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à impacter l'économie. Les prix des logements neufs ont également enregistré une baisse de 0,3 %.

Cette baisse intervient après plusieurs mois au cours desquels la hausse des prix s'est ralentie en raison des hausses de taux d'intérêt de la Banque d'Israël, dans un contexte d'inflation galopante à l'intérieur du pays et à l'étranger. En décembre, le bureau des statistiques avait annoncé que les prix des logements étaient 20 % plus élevés en septembre-octobre 2022 par rapport à l'année précédente, mais ce chiffre est maintenant tombé à 12,7 % pour la période de janvier-février 2023 par rapport à la même période en 2022.

Gili Yaari/Flash90 Un chantier de construction dans le centre de Tel Aviv et l'autoroute Ayalon

La hausse des taux d'intérêt a entraîné une forte baisse des ventes de logements, avec les prêts hypothécaires chutant de plus de la moitié en un an. Récemment, la banque a relevé son taux de référence à 4,5 % et a averti que la réforme judiciaire du gouvernement pourrait nuire à la croissance économique.

Le Bureau central des statistiques a également publié des chiffres montrant que les pressions inflationnistes persistent, avec une hausse de 0,4 % des prix à la consommation en mars par rapport au mois précédent. L'indice des prix à la consommation, qui mesure l'inflation, a augmenté de 1,1 % l'année dernière. Depuis septembre 2022, les prix ont continué d'augmenter de 0,1 % à 0,6 % d'un mois à l'autre.

Les hausses de prix les plus importantes ont été observées dans les secteurs de l'habillement, des chaussures, de la volaille et des locations de vacances, tandis que les consommateurs ont dépensé moins pour les produits frais, les biens jetables, le carburant et les voitures d'occasion.

Malgré ces défis, la Banque d'Israël reste optimiste quant à la possibilité d'un redressement rapide de l'économie si les tensions internes sont résolues. Les prévisions indiquent une réduction de l'inflation à 3,9% d'ici la fin de l'année, contre les 3% prévus en janvier, avec une baisse à 2,3% en 2024.