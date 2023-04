Opinion : La baisse de la note d'Israël par Moody's, une tempête dans un verre d'eau

L’opposition se plaint de ce changement comme si elle n’avait aucune responsabilité et que tout était la faute de la réforme judiciaire

Hier, l’agence de notation Moody’s a baissé la note d’Israël de A1 "positif" à A1 "stable". L’opposition a rapidement rejeté la faute sur le gouvernement actuel, et des commentaires de tous bords ont jailli. Essayons d’examiner les faits. Une agence de notation sert à apprécier la capacité d’une entité économique, d'une société, d'une institution financière, d'une municipalité, ou d'un Etat à rembourser sa dette. Avant toute chose, il y a deux mythes qu’il faut dégonfler: l’augmentation ou la baisse du taux de crédit de l’entité notée après une déclaration d’une agence de notation, et l’impact qu'ont ces agences de notations.

Les agences de notations ont un passé trouble fait de procès et d'arbitrages. En 2008, une étude de la BIS, la Bank for International Settlements, a estimé qu'elles avaient gravement sous-estimé la qualité des obligations hypothécaires. 73% des obligations hypothécaires notées AAA (le plus haut) en 2006 étaient notées C (le plus bas) en 2010. Les professionnels de la finance et les petits porteurs n’ont pas oublié le fiasco de 2008.

Mais ce n'est pas tout. Les agences de notations définissent leurs opinions… comme des opinions, et non comme des faits comptables et financiers. Certes, elles utilisent des modèles mathématiques et des ratios financiers, mais leurs compte-rendus restent des "opinions". Il semblerait que la différence entre une perspective positive et une perspective stable réside dans le potentiel d’un changement haussier, positif ou baissier, négatif ou neutre, stable. En résumé, on peut déplorer beaucoup de bruit pour pas grand chose de manière générale, et en particulier quand on considère la situation d’Israël.

Alors oui, Moody’s a baissé la note d’Israël de A1 positif à A1 stable. L’opposition se plaint de ce changement comme si elle n’avait aucune responsabilité et que tout était la faute de la réforme judiciaire, mais non pas de 15 semaines de manifestations tous les samedis soirs, d'une élite militaire du pays qui politise l’armée, de déclarations du gouverneur de la banque d’Israël qui mentionnent des fuites de capitaux et des fuites de cerveaux, d'Ehud Olmert qui appelle nos alliés à sanctionner le premier ministre, de médias qui se font le relais de l’opposition, et surtout des attentats tragiques, et des missiles en provenance de Gaza, du Liban et de la Syrie. Les récentes déclarations de l’intelligence militaire selon lequel un conflit reste possible après la fin du Ramadan a aussi pesé dans la balance.

Et, pendant ce temps, Israël est dans le même groupe que la Chine, première ou deuxième économie mondiale selon les paramètres choisis, le Japon dont 30 % du PNB vient de l’industrie, chiffre supérieur à la Chine, l’Allemagne, les Etats-Unis, la France ou l'Arabie saoudite qui est le deuxième pays au monde pour la production de pétrole brut avec 12 millions de barils par jour… Israël ne pourrait être en meilleure compagnie.

À l’époque, je vendais des obligations municipales de New York, et certains clients n’aimaient pas que la note de la ville soit A2 et non AAA. Je leur expliquais qu’en cas de baisse drastique de la note, leur dernier souci serait leurs obligations municipales et qu’ils auraient des préoccupations beaucoup plus pressantes. Demandez à l’Ukraine si elle s'inquiète du fait que le pays qui a accepté de lui assurer une garantie de 100 millions à la banque a des perspectives stables ou positives.

L’opposition se plaint du downgrade comme s’il s’agissait d’un autre pays. Ça ne veut pas dire grand chose, positif, stable et négatif. Quand c’est positif, l’avenir est prometteur, stable, avenir neutre, négatif avenir pessimiste. Quand un pays, une ville, une société émet un emprunt, cela fonctionne comme lors d'une vente aux enchères, tu en veux combien, à quel prix, ah oui, mais ton pote il en veut 2 fois pour le même prix, alors oui, il va y avoir une différence entre AAA et AA et A, mais même ça se joue à très, très peu de différence et encore…