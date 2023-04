Shake Shack, le burger new-yorkais, s'implante en Israël

La chaîne américaine compte environ 300 restaurants dans le monde

La célèbre chaîne américaine de restauration rapide Shake Shack a annoncé mercredi l'ouverture et l'exploitation de sa première succursale en Israël.

"Nous sommes ravis de venir à Tel-Aviv. Notre ambition est d'ouvrir environ 15 restaurants dans tout Israël d'ici 2033", a déclaré Michael Karak, directeur mondial des licences de la chaîne, après la signature avec l'homme d'affaires Harel Wiesel et le groupe de restauration Yarzin-Sella.

Wiesel a également a promis aux clients israéliens "une expérience inoubliable". "L'ouverture de restaurants Shake Shack est une excellente nouvelle pour les consommateurs israéliens qui pourront profiter de l'une des chaînes de restaurant préférées par les consommateurs au monde. Je ne doute pas que les Israéliens tomberont bientôt amoureux", a-t-il affirmé.

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Un hamburger du fast food Shake Shack

"Je suis ravi d'annoncer la signature de l'accord pour la franchise Shake Shack en Israël, avec Harel Wiesel", a déclaré Youval Sella, président du groupe Yarzin-Sella.

"Nous sommes fiers d'apporter la marque américaine tant appréciée sur le marché local et d'offrir à nos clients la même qualité et la même expérience exceptionnelles pour lesquelles Shake Shack est connue dans le monde entier. Personnellement, étant dans l'industrie de la restauration depuis de nombreuses années, la chaîne Shake Shack a toujours été un symbole de réussite et un modèle d'inspiration, je suis heureux de rencontrer et de coopérer avec les personnes incroyables qui en ont fait un acteur de premier plan", a-t-il poursuivi.

