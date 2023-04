Elon Musk a perdu 13 milliards de dollars en une journée

Cette perte vertigineuse s'explique par les résultats de Tesla, l'explosion jeudi en plein vol de Starship, et le réseau Twitter qui a retiré les badges bleus d

Le patrimoine de l'ex-première fortune de la planète Elon Musk s'est réduit de près de 13 milliards de dollars, soit sa plus forte baisse en 2023, a rapporté jeudi BFM TV.

Selon le Bloomberg Billionaires Index, la fortune d'Elon Musk s'élève actuellement à 164 milliards de dollars contre près de 177 milliards. Cette perte vertigineuse s'explique par les résultats de Tesla, l'explosion jeudi en plein vol de Starship, et le réseau Twitter qui a retiré les badges bleus de certification aux personnalités présentes du réseau social qui ne paient pas l'abonnement.

Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Elon Musk

Entre Tesla, SpaceX, et Twitter, l'empire Musk a montré des signes de fébrilité cette semaine. Le patron est également dans le collimateur de nombreuses autorités, qui se préoccupent de la désinformation sur Twitter ou des accusations de ségrégation raciale chez Tesla, entre autres. Et de nombreux investisseurs voudraient qu'il concentre son attention sur les problèmes immédiats de ses fleurons, Tesla et SpaceX. Mais Elon Musk a récemment fondé X.AI, une nouvelle start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. La nouvelle technologie devra "rechercher la vérité maximale" et "essayer de comprendre la nature de l'univers", a-t-il détaillé dans un entretien sur la chaîne FoxNews. "C'est toujours un problème quand un patron devient une célébrité plus qu'un dirigeant", souligne Rob Enderle. "Il commence à penser qu'il peut tout faire".