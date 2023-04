Volvo investit dans une start-up israélienne

"CorrActions se concentre sur une mission qui nous tient à cœur : rendre les voitures plus sûres et assurer plus de sécurité"

Le constructeur d'automobiles suédois Volvo a annoncé un investissement dans la start-up israélienne CorrActions, qui "grâce à son logiciel d'intelligence artificielle à partir de sources telles que les volants et les smartphones, peut détecter un large éventail d'états cognitifs, notamment la fatigue, l'inattention, l'anxiété et l'intoxication par l'alcool et les drogues", indique le communiqué.

Sur son site internet, l'objectif de cette acquisition est d’"aider chaque personne à être un meilleur conducteur et à réduire le risque d’accident ; à terme, Volvo Cars vise des voitures qui n’auront plus d’accident". Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé. Selon Volvo, cette start-up va "bouleverser la surveillance de l’activité cérébrale et pourrait aider la marque automobile suédoise à comprendre encore mieux les conducteurs".

"Avec le Tech Fund, nous voulons être un partenaire stratégique de choix pour les start-ups passionnantes qui peuvent contribuer à renforcer notre position de leader technologique dans notre industrie", a déclar" Alexander Petrofski, Directeur de Volvo Cars Tech Fund. "CorrActions répond parfaitement à ces critères et se concentre sur une mission qui nous tient à cœur : rendre les voitures plus sûres et assurer plus de sécurité pour les personnes, à bord et autour de la voiture".

La société, basée à Jérusalem, a été fondée en 2019 par Zvi Ginosar et Eldad Hochman.