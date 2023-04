New York abrite 30 licornes fondées par des Israéliens

Les entreprises ont créé plus de 14 700 emplois dans le monde et représentent une valeur totale de 67,5 milliards de dollars.

Trente licornes fondées par des Israéliens - des entreprises privées évaluées à 1 milliard de dollars ou plus - ont désormais leur siège mondial ou américain dans l'État de New York, selon l'Alliance commerciale États-Unis-Israël (United States - Israel Business Alliance USIBA). Les 30 entreprises sont toutes basées à New York, qui reste la ville comptant le plus grand nombre de licornes fondées par des Israéliens en dehors de Tel-Aviv.

"New York reste un centre financier et international qui offre aux entrepreneurs israéliens une concentration de ressources pour créer des entreprises mondiales", a déclaré le président de l'USIBA, Aaron Kaplowitz. "Ces dernières années, le nombre croissant de licornes fondées par des Israéliens à New York a convaincu de nombreux fondateurs israéliens en début de carrière que l'Empire State est la porte d'entrée idéale aux États-Unis.

Don Emmert (AFP) Le One World Trade Center, gratte-ciel le plus haut de New York, le 3 novembre 2014

La présence de licornes fondées par des Israéliens à New York a augmenté régulièrement. En 2019, cinq licornes fondées par des Israéliens avaient leur siège mondial ou américain à New York. En 2020, ce nombre est passé à neuf. En 2021, le nombre de licornes a grimpé à 21. Le nombre actuel de licornes fondées par des Israéliens marque une augmentation de 15 % par rapport à 2022, lorsque 26 licornes fondées par des Israéliens avaient leur siège mondial ou américain à New York.

Les 30 entreprises ont créé ensemble quelque 14 717 emplois directs dans le monde. Les trois plus grands créateurs d'emplois directs sont Via (1 200), Verbit (1 000) et Wiz (833).

"Les valorisations impressionnantes ne racontent qu'une partie de l'histoire", a déclaré M. Kaplowitz. "Lorsque nous parlons de licornes fondées par des Israéliens, nous parlons de dynamos économiques qui contribuent aux écosystèmes d'innovation locaux, créent des emplois et génèrent des revenus", a-t-il expliqué.

TIMOTHY A. CLARY / AFP La ville de New York

L'évaluation totale des 30 licornes s'élève à 67,5 milliards de dollars. La valeur moyenne actuelle des licornes fondées par des Israéliens à New York est donc de 2,25 milliards de dollars. Les trois entreprises les mieux valorisées sont Wiz (10 milliards de dollars), Fireblocks (8 millions de dollars) et Melio (4 milliards de dollars).

La United States-Israel Business Alliance est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, dont l'objectif est de favoriser les liens économiques entre les deux pays. Le groupe a basé son rapport sur des ressources de données ouvertes, des informations accessibles au public et des entretiens avec des dirigeants d'entreprises et des analystes du secteur.