Israël grimpe au classement des pays par richesse

Israël est monté à la 23e place du classement de l'indice de richesse des nations (Wealth of Nations Index), publié jeudi par le Warsaw Enterprise Institute. L’État hébreu gagne ainsi deux place par rapport à la précédente édition. Le classement est resté plutôt stable en un an, les pays restant pour la plupart au même rang ou montant ou descendant d’une place en moyenne.

Flash90 Illustration - Bâtiment du ministère israélien des Finances

Israël est l'un des rares pays dont le classement a augmenté d'au moins deux places, partageant cette performance avec le Canada, la Turquie et la Croatie, qui a fait mieux que tout le monde en montant de quatre places. Le Wealth of Nations Index a également enregistré une baisse dans le classement pour de nombreux pays de l'Union européenne.

Les dépenses publiques israéliennes sont particulièrement bonnes dans les domaines de l'enseignement supérieur, du potentiel militaire, des soins de santé et de la scolarisation. Comparé aux États-Unis, Israël est plus performant dans les secteurs de la scolarisation, des soins de santé et de la sécurité intérieure, selon les graphiques du Wealth of Nations Index qui montrent la qualité des dépenses publiques.

Noam Revkin Fenton/flash90 Illustration - Shekels

Dans son édition de l'année dernière, le Wealth of Nations Index indiquait que "la mesure de la richesse des sociétés est considérée comme le Saint Graal de l'économie".