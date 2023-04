Israël : la hausse des prix des matières premières accentue la pression sur l'immobilier

La dépréciation du shekel est la première cause de la hausse des prix des matières premières selon les professionnels du secteur

La nouvelle hausse des prix des matières premières pourrait affecter de façon significative le marché immobilier en Israël, analyse dimanche le site d'information Globes.

Dans la construction, ce poste, qui comprend le ciment, le béton, le gravier, l'acier ou encore le bois, a fortement augmenté au cours des trois premiers mois de cette année : de 10% en janvier, de 8,6% en février et de 7,4% en mars, soit une hausse cumulée de 25,8% au cours du trimestre.

Cette hausse est le reflet des développements mondiaux, mais aussi locaux. Hanson, l'un des principaux producteurs de ciment et de béton en Israël, a récemment annoncé une hausse de 3,9 % des prix de ses produits à base de ciment. Tambour a annoncé une hausse de 15 % des prix des plaques de plâtre à partir de la mi-avril, et en décembre, Readymix, une autre grande entreprise de béton, a annoncé une augmentation d'au moins 12 % du prix de ses produits "en raison de l'augmentation exceptionnelle des prix des intrants de la production de béton, du ciment, du transport, des agrégats et du sable, des coûts d'investissement et d'autres coûts de production".

Le vice-président de l'Association des constructeurs israéliens, Nir Yanushevsky, a indiqué à Globes que la première cause de la hausse des prix des matières premières, qui intervient malgré la baisse des frais d'expédition, réside dans la dépréciation du shekel.

Miriam Alster/FLASH90 Des immeubles en construction à Tel Aviv, le 6 novembre 2019

"Les prix des matières premières dépendent de nombreux éléments : des prix des transports maritimes et des carburants, de l'offre et de la demande mondiales, des développements géopolitiques tels que ce qui se passe en Ukraine et en Turquie, de l'inflation et des taux de change. L'industrie israélienne de la construction est principalement importatrice, et la monnaie locale joue donc un rôle très important. La dépréciation de la monnaie affecte le marché de manière très significative et immédiate, mais il faut aussi dire que dans le monde entier, les prix des matières premières augmentent dans telle ou telle mesure", a-t-il expliqué.

"Nous constatons déjà un ralentissement des mises en chantier, car quiconque n'a pas besoin de construire ne le fera tout simplement pas à l'heure actuelle, alors que de nombreux entrepreneurs hésitent beaucoup plus à répondre à de nouveaux appels d'offres", a-t-il ajouté.