La moitié des enfants d'Israël reçoivent aujourd'hui "une éducation digne du tiers-monde", selon un économiste

48 % des Israéliens estiment que le problème le plus important auquel la Knesset et le gouvernement doivent s'attaquer en priorité est le coût élevé de la vie, bien plus que la réforme judiciaire du gouvernement (22 %), la sécurité personnelle (14 %) ou l'Iran (10 %), selon un sondage réalisé par l'institut Panels Politics.

Chez les électeurs des partis d'opposition, 60 % estiment que le coût élevé de la vie doit être traité en priorité, contre seulement 15 % qui mentionnent la réforme du système judiciaire et 13 % la sécurité personnelle. Chez les électeurs de la coalition, 38% estiment que la réforme judiciaire est prioritaire, et seulement 31% estiment que la lutte contre le coût de la vie en tête est plus importante.

"Le coût élevé de la vie en Israël est le problème immédiat du pays, en dehors de la tentative de révision de notre système juridique", a déclaré le professeur Dan Ben-David, directeur de l'institut Shoresh pour la recherche socio-économique et économiste à l'université de Tel-Aviv.

"Malheureusement, derrière le discours public se cache un problème bien plus grave dont peu de gens comprennent l'ampleur. La moitié des enfants d'Israël reçoivent aujourd'hui une éducation digne du tiers-monde - et ils font partie des groupes de population dont la croissance est la plus rapide. Cela signifie qu'ils ne reçoivent pas les outils nécessaires pour travailler dans une économie mondiale compétitive, ni une compréhension de ce qu'implique la vie et le maintien d'une démocratie libérale moderne", a ajouté M. Ben-David.

Nati Shohat/Flash90 Un client devant le rayon des produits laitiers dans un supermarché Rami Levy

"Cependant, nous vivons une époque historique. Nous ne sortirons pas de 2023 avec le même Israël que celui qui y est entré. Ce qui déterminera en partie qui et ce que nous serons à la fin de cette année, c'est notre capacité à comprendre et à intérioriser ce qui déterminera réellement si Israël sera là pour nos enfants et nos petits-enfants - et en tant que havre de paix pour notre peuple - dans 40 ans", a-t-il conclu.