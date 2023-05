Artelia, une entreprise française au coeur du tramway de Tel Aviv

Pour l'instant nous sommes sur la ligne nommée la "Greenline" du tramway de Tel Aviv. C'est un projet en cours de réalisation qui sera terminé d'ici deux ans.

"Nous travaillons sur les grands projets d'infrastructure dans le monde entier, et depuis quelques années sur le tramway de Tel Aviv. Israël est un marché intéressant pour nous". Alain Bentejac était au Sénat fin mars lors du forum affaires piloté par Business France sur le thème de la coopération France-Israël: "Nous sommes associés à des partenaires israéliens sur le tramway, mais nous leur apportons une longue expérience dans le domaine de l'ingénierie".

"Pour l'instant nous sommes sur la ligne nommée la "Greenline", une ligne qui sera terminée d'ici deux ans et nous répondrons aux appels d'offres importants dans le domaine, organisés par les autorités israéliennes, notamment sur l'autre énorme projet développé par la mairie de Tel Aviv qui est le métro. Il est évalué à plus de 40 milliards de dollars, et est de la même ampleur que le projet du Grand Paris Express sur lequel nous sommes et qui est conduit à Paris depuis une dizaines d'années", a expliqué M. Bentejac.

Fort de 5 900 collaborateurs, Artelia a réalisé un chiffre d'affaires de 681 millions d'euros en 2019 et est présent dans plus de 40 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie Pacifique et Amériques.

Pour le métro, des présentations se sont tenues au mois d'avril. "C'est un très grand projet auquel nous tenons, conduit par un pays comme Israël, qui a les moyens financiers, humains et organisationnels et ce n'est pas le cas de tous les pays". Selon Alain Bentejac, il y a eu un sous investissement dans ce domaine pendant de très longues années en Israël comme dans beaucoup de pays, et aujourd'hui, compte tenu des problèmes de congestion du trafic routier qui se posent partout et en particulier dans la grande agglomération de Tel-Aviv, c'est le ferroviaire qui permet un grand nombre de gens de se déplacer de manière sûre et efficace. Artelia espère démarrer à l'automne prochain avec deux entreprises israéliennes, ce qui représentera 600 personnes. "C'est un gros enjeu à tout égard", a-t-il conclu.