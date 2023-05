Concernant l'immobilier là aussi, il faudra s'attendre à une flambée des prix. En cause, la hausse des prix des matières premières

Faire ses courses risque de devenir une mission complexe pour de nombreux Israéliens. En effet, lundi, certains produits de première nécessité ont connu une nouvelle augmentation. Notamment les produits soumis au contrôle des prix par le gouvernement.

Ainsi, les produits laitiers ont augmenté de 16 %. La brique de lait est passée de 6,23 shekels à 7,23 shekels (+3 %), le berlingot de crème fraîche de 200 ml, de 2,4 shekels à 2,81 shekels, quant au pot de 250 grammes de fromage blanc ou cottage, son prix a bondi, passant de 5,77 shekels contre 4,98 shekels auparavant.

Outre les produits laitiers, les prix des fruits et légumes ont également grimpé. 1 shekel de plus désormais pour le kilo de nectarine, le prix du melon est passé de 6 shekels à 13,9 shekels le kilo. Près de 20 shekels pour le kilo d'ananas au lieu de 15, et la pastèque est passée de 8 à 11,9 shekels. Enfin, le kilo de raisin coûte désormais près de 50 shekels.

Concernant l'immobilier aussi, il faudra s'attendre à une flambée des prix. En cause, la hausse des prix des matières premières, comme le ciment, le béton, le gravier, ou encore le bois. Une augmentation des prix causée par la dépréciation du shekel, selon les experts

Une situation de plus en plus compliquée pour une grande majorité d'Israéliens. 48 % d'entre eux assurent que le coût élevé de la vie dans le pays est le problème le plus important auquel le gouvernement doit s'attaquer en priorité, bien avant la reforme judiciaire.