Coca-Cola dans le viseur d'Israël après la hausse "injustifiée" de ses prix

Le ministre de l'Economie veut savoir "pourquoi les prix de Coca-Cola en Israël sont parmi les plus élevés au monde"

Le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie, Nir Barkat, a ouvertement déclaré la guerre à Coca-Cola Israël, après l'annonce d'une hausse des prix de 6,7% de toutes les boissons de la société. Dans une lettre adressée au PDG de Coca-Cola Israël, Nir Levinger, Barkat a exigé de savoir "pourquoi les prix de Coca-Cola en Israël sont parmi les plus élevés au monde".

Yonatan Sindel/Flash90 Le député du Likoud Nir Barkat lors d'une conférence du groupe "Besheva" à Jérusalem, le 2 août 2021.

Le ministre a également informé Coca-Cola Israël que l'entreprise était tenue de répondre et fournir des données spécifiques dans un délai de trois semaines. L'inspecteur des prix du ministère de l'Économie et de l'Industrie a également exigé que la société divulgue les quantités produites et vendues de produits à base de cola en Israël, leurs ingrédients, les coûts d'emballage et de transport et le bénéfice d'exploitation pour les années 2018 à 2022, ainsi que d'autres données.

Yaakov Naumi/Flash90 Bouteilles de Coca-Cola en carton alignées à l'usine Coca-Cola de Bnei Brak.

Selon M. Barkat, "rien ne justifie une augmentation des prix, d'autant que les coûts des intrants alimentaires et du transport maritime ont diminué. Il y a environ deux mois, le ministère de l'Economie avait publié une comparaison des prix entre Coca-Cola Israël et les ceux pratiqués dans d'autres parties du monde, ainsi qu'en Cisjordanie, où un autre franchisé de la marque est présent. Selon cette comparaison, une bouteille de 1,5 litre de Coca-Cola Zero est vendue en Israël à environ 8,6 shekels, alors que dans d'autres parties du monde, elle est vendue à seulement 3,56 shekels, soit une différence d'environ 60 %.