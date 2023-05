"Les prix en Israël seront de 10 à 20 % plus élevés qu'en Europe", selon le PDG de Carrefour

"Nos prix resteront bien inférieurs à ceux des concurrents les moins chers du marché"

Le PDG du géant français de la grande distribution Carrefour, Alexandre Bompard, a assisté la semaine dernière à l’inauguration de l’hypermarché de Raanana en compagnie notamment du ministre de l'Économie et de l'Industrie, Nir Barkat et du directeur de Carrefour Israël, Uri Kilstein. Le patron de 15 000 magasins dans 50 pays a laissé transparaître son enthousiasme, lors d'une interview avec le journal financier israélien Globes, peu après l’évènement.

"Israël est un pays unique", s'est-il réjoui. "Nous sommes très motivés, nous sommes enthousiasmés par ce défi et nous croyons en l'énorme potentiel de ce secteur", a-t-il assuré. "Nous avons déjà apporté plus de 1 000 produits, et l'idée est d'offrir des produits alimentaires de qualité à des prix équitables".

JACK GUEZ / AFP Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard et le ministre israélien de l'Économie, Nir Barkat, lors de l'inauguration de l'hypermarché de Raanana, en Israël

"Nous ne sommes pas responsables du prix final, mais comme vous l'avez probablement déjà vu, certains produits Carrefour sont entre 35 % et 50 % moins chers que certains des produits les moins chers du marché israélien", a-t-il poursuivi. "Notre parcours a été semé d'embûches. La réglementation relative à l'importation de nos produits en Israël est complexe mais nous espérons que notre capacité à apporter et à développer de nouveaux produits s'améliorera mois après mois", a espéré M. Bompard.

À la question de Globes sur les prix par rapport à la France, Alexandre Bompard a indiqué qu’en raison "des taxes à l'importation et des coûts supplémentaires, il y aura des différences de 10 à 20 %, mais nos prix resteront bien inférieurs à ceux des concurrents les moins chers du marché". "Nous sommes cependant tout à fait en mesure de répondre à la demande du consommateur israélien de bons produits à bas prix".

JACK GUEZ / AFP Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard, lors de l'inauguration de l'hypermarché de Raanana, en Israël

"En Israël, outre la complexité de l'importation des produits et la question de la cashrout, nous savons que les consommateurs apprécient l'innovation, les produits de qualité et la bonne nourriture, ainsi que les prix bon marché pour les produits non alimentaires, autant d'éléments qui sont essentiels pour nous", a-t-il dit.