Israël : nouvelle hausse des loyers dans les grandes villes

Enfin, Haïfa et Be'er Sheva sont les deux villes où les loyers sont les moins élevés, avec des montants mensuels inférieurs à 3 000 shekels

Les loyers en Israël continuent d'augmenter, selon les derniers chiffres publiés par le Bureau central des statistiques. Au premier trimestre de cette année (janvier-mars 2023), le loyer moyen a augmenté d'environ 1,4 % par rapport au dernier trimestre de l'année précédente (octobre-décembre 2022), soit une augmentation d'environ 5,2 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Selon les données du Bureau central des statistiques, les 18 plus grandes villes d'Israël, comptant plus de 100 000 habitants, ont été prises en compte dans l'analyse des prix des loyers. Tel-Aviv reste la ville où les loyers sont les plus élevés, avec un montant mensuel moyen de 6 541 shekels, soit une hausse d'environ 6,8 % par rapport à la moyenne du même trimestre de l'année précédente, où le loyer mensuel moyen était de 6 121 shekels. Il s'agit d'une augmentation d'environ 1,6 % par rapport au trimestre précédent, où le loyer moyen était de 6 435 shekels par mois.

Herzliya a fait son entrée dans l'échantillon du Bureau central des statistiques pour la première fois ce trimestre, avec un loyer mensuel moyen de 5 959 shekels. Ramat Gan occupe la troisième place de ce classement avec un loyer mensuel moyen de 5 097 shekels, soit une augmentation d'environ 5,2 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Yossi Zamir/FLASH90 Vue des jardins bahaïs, situés sur le mont Carmel, dans la ville de Haïfa, au nord d'Israël

D'autres villes, comme Kfar Saba, Jérusalem, Rishon Lezion, Holon, Petah Tikva, Rehovot, Netanya, Bnei Brak, Beit Shemesh, Ashdod, Bat Yam, Haïfa et Be'er Sheva, ont également connu des augmentations de loyer, allant de 3 % à 7,5 %, selon les cas.

Enfin, Haïfa et Be'er Sheva sont les deux villes où les loyers sont les moins élevés, avec des montants mensuels inférieurs à 3 000 shekels. Au premier trimestre de cette année, le loyer moyen à Haïfa était de 2 953 shekels, soit une augmentation d'environ 4,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Be'er Sheva affiche un loyer moyen de 2 813 shekels par mois, enregistrant une augmentation d'environ 3,1 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.