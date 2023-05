Israël : forte augmentation de la taxe foncière prévue l'an prochain

Le prix de la taxe foncière augmentera l'année prochaine de 2,7 %

La taxe foncière (Arnona en hébreu) va augmenter de 2.7% l'an prochain selon un calcul de l'association des Industriels d'Israël, a rapporté vendredi Channel 12.

Il s'agit de la plus forte augmentation des impôts fonciers au cours des quatre dernières années. A titre de comparaison, en 2021 la taxe foncière a augmenté de 1,1%, en 2022 elle a augmenté de près de 2% - puis de 1,4%.

"Il est temps que le Premier ministre et le ministre des Finances tiennent leurs promesses d'arrêter les générateurs d'inflation et d'annoncer dès maintenant que l'augmentation temporaire prévue en 2024 est annulé - pour créer la certitude et calmer le marché", a réagi Ron Tomer, président de l'Association des Industriels d'Israël.

Miriam Alster/FLASH90 Des immeubles en construction à Tel Aviv, le 6 novembre 2019

Selon le plan présenté par Netanyahou et Smotrich en début d'année, la hausse des taux de la taxe foncière résidentielle de 1,37 %, entrée en vigueur en janvier 2023, sera gelée. En conséquence, ils ont promis qu'une moyenne de 70 shekels par an serait économisée par ménage. "Nous ne devenons pas fous, nous prenons des mesures limitées dans le temps. Parmi les mesures : le gel des impôts fonciers. En même temps, nous travaillons avec des équipes conjointes au bureau du Premier ministre, au ministère des Finances et au Ministère de l'Économie sur les plans supplémentaires", avait déclaré M. Netanyahou.