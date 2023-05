Cyrille André Kobla illustre parfaitement la manière dont l'expertise acquise sur les terrains de sport peut être transposée dans l'entrepreneuriat

Cyrille André Kobla, ancien basketteur professionnel, utilise aujourd'hui sa rigueur sportive pour développer les talents du digital de demain chez Koancy. L'entrepreneuriat lui a permis de transposer les qualités de discipline et de persévérance acquises sur le terrain vers l'univers du numérique.

En tant qu'ancien sportif de haut niveau, Cyrille a compris très tôt que le savoir était la clé de la réussite. Les différentes diplômes qu'il a obtenus durant sa carrière témoignent de son désir permanent d'acquérir de nouvelles compétences. Il a été influencé par des mentors tels qu'Anthony Robbins, Grant Cardone et Eric Worre, qui ont enrichi sa quête de savoir.

Aujourd'hui, Cyrille André Kobla applique ces leçons à Koancy, son centre de formation dédié aux métiers du digital. Chez Koancy, l'accent est mis sur l'apprentissage interactif, l'adaptabilité et l'accompagnement individualisé. Que vous soyez débutant ou expert, l'équipe de Koancy est là pour vous aider à développer les compétences dont vous avez besoin pour exceller dans le monde numérique. En mettant l'accent sur des programmes spécifiques aux métiers du digital, Koancy apporte une véritable plus-value à ses étudiants.

Cependant, ce qui distingue véritablement Koancy est son fondateur, Cyrille André Kobla. Sa passion pour l'enseignement et son désir de transmettre sont à l'image de son parcours de sportif professionnel. Son envie d'aider et de partager son savoir est un signe distinctif qui fait de Kobla André Cyrille un excellent formateur et mentor.

En conclusion, Kobla André Cyrille illustre parfaitement la manière dont l'expertise acquise sur les terrains de sport peut être transposée dans l'entrepreneuriat. Le sport de haut niveau n'est pas simplement un moyen d'acquérir des connaissances, mais constitue également une plateforme pour développer des compétences essentielles à une carrière réussie. Et chez Koancy, Kobla André Cyrille utilise son expérience pour former la prochaine génération de talents numériques.