Le projets de gazoduc israélo-chypriote séduit les grandes compagnies gazières

Au moins deux grandes compagnies pétrolières et gazières, en dehors de Chevron, ont exprimé leur intérêt pour le projet

La compagnie pétrolière et gazière Chevron est "positive" quant au projet israélo-chypriote de gazoduc qui doit acheminer le gaz naturel offshore des deux pays vers Chypre, où il serait liquéfié pour être exporté par bateau vers l'Europe et d'autres pays, a déclaré un responsable vendredi.

Le ministre chypriote de l'énergie, Giorgos Papanastasiou, a déclaré, après s'être entretenu avec Frank Cassulo, vice-président de Chevron chargé de l'exploration et de la production, que la société souhaitait également connaître l'avis d'autres entreprises énergétiques participant à une réunion la semaine prochaine, au cours de laquelle le gouvernement chypriote présentera officiellement le projet afin d'obtenir le soutien d'investisseurs.

Chevron a présenté au gouvernement chypriote un plan de développement de son gisement d'Aphrodite dans les eaux au sud de l'île, découvert pour la première fois en 2011.

M. Papanastasiou a également souligné les récentes déclarations d'un cadre supérieur d'ExxonMobil, qui a déclaré que la société pétrolière et gazière était intéressée par les projets israélo-chypriotes. ExxonMobil détient des licences d'exploration pour deux des 13 secteurs - ou blocs - qui composent la zone économique exclusive de Chypre. La société a déjà découvert un important gisement de gaz et les perspectives d'autres découvertes semblent "prometteuses".

Papanastasiou a déclaré à l'Associated Press la semaine dernière qu'au moins deux grandes compagnies pétrolières et gazières - en dehors de Chevron - ont exprimé leur intérêt pour le plan qui vise à stimuler la prospection supplémentaire, à accélérer le développement des gisements et à garantir des quantités de gaz suffisantes pour que Chypre puisse se passer du pétrole importé et réduire les coûts de production d'énergie.

Le coût du gazoduc d'environ 320 kilomètres est estimé à 450 millions d'euros et celui de l'usine de liquéfaction à 1 milliard d'euros.