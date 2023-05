Israël va faire venir 10 000 travailleurs indiens

La moitié de ce "contingent" sera destinée à l'industrie de la construction et l'autre moitié au secteur des soins infirmiers

Un accord clé avec New Delhi va permettre l'arrivée de 10 000 travailleurs indiens en Israël dans les prochains mois, dont la moitié sera destinée à l'industrie de la construction et l'autre moitié au secteur des soins infirmiers. Selon l'Autorité de la population et de l'immigration, ces travailleurs qualifiés et motivés, maîtrisant l'anglais, contribueront à combler le grave déficit observé ces dernières années dans ces secteurs en Israël. Dans le domaine de la construction, Israël espère profiter du savoir-faire des travailleurs indiens qui ont été employés à Dubaï, où ils ont démontré leurs compétences.

Selon les termes de l'accord, la moitié des travailleurs arriveront au cours de la première année, soit 2 500 pour l'industrie de la construction et 2 500 pour les soins infirmiers. Une délégation interministérielle dirigée par l'ambassade d'Israël à New Delhi s'est rendue en Inde afin d'établir un cadre pour le recrutement de travailleurs dans ces deux secteurs.

Flash90 Des ouvriers chinois assistent à la cérémonie d'ouverture des travaux de construction du nouveau tramway de Tel Aviv, le 19 février 2017.

Par ailleurs, avec la fin de l'épidémie de coronavirus en Chine, une autre vague de travailleurs est attendue en provenance de ce pays pour l'industrie de la construction israélienne. Une délégation interministérielle est récemment rentrée d'une visite d'une semaine dans le pays, où des tests de recrutement ont été organisés pour environ 5 000 travailleurs chinois. Ces recrutements font suite à l'accord bilatéral entre Israël et la Chine. Cette année, plus de 4 000 travailleurs étrangers ont déjà été recrutés dans l'industrie de la construction, qui a un besoin crucial de main-d'œuvre qualifiée.