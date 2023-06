80 % des Israéliens n'ont pas les moyens d'acheter un appartement dans le centre du pays

Ce constat est lié à la hausse des taux d'intérêt dans l'économie et à l'augmentation des prix des crédits immobiliers

Selon l'Institut Alrov pour la recherche immobilière, les ménages qui n'appartiennent pas aux neuvième et dixième déciles ne peuvent plus se permettre d'acheter un appartement de 4 pièces dans le centre du pays. Cela est dû à la hausse des taux d'intérêt dans l'économie et à l'augmentation des prix des crédits immobiliers, ainsi qu'aux prix élevés des appartements, même si leur augmentation a été ralentie.

La situation des acheteurs s'est détériorée au premier trimestre 2023 en raison de plusieurs facteurs. Le taux d'intérêt moyen sur les prêts hypothécaires a continué d'augmenter, avec une hausse de 0,59 %. Les prix des appartements dans les 12 villes étudiées ont également augmenté au premier trimestre, avec une augmentation moyenne de 1,4 % et une hausse de 14,3 % par rapport à l'année précédente. En même temps, le volume des transactions immobilières a diminué d'environ 17 % par rapport au trimestre précédent et de 48 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

L'impact des taux d'intérêt est si significatif que la mensualité moyenne requise pour un prêt hypothécaire sur 25 ans pour l'achat d'un appartement de 4 pièces en Israël, avec un taux de financement de 70 %, a dépassé les 11 000 shekels par mois au premier trimestre 2023, atteignant désormais 11 551 shekels. Cela représente une augmentation d'environ 800 shekels par rapport au trimestre précédent (soit une augmentation d'environ 7,5 %). Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le remboursement mensuel moyen a augmenté d'environ 3 750 shekels (soit une augmentation de 48 %).

Dans la tendance observée ces dernières années, seuls les ménages du dixième décile sont en mesure d'acheter un appartement à Tel-Aviv avec un remboursement mensuel ne dépassant pas 30 % de leur revenu net.